La vita che fiorisce sul fondo degli oceani

C’è una antica tomba in Cina che custodisce il mitico elisir di lunga vita : Una tomba sepolcrale cinese di duemila anni fa nasconde un incredibile segreto: il leggendario elisir di lunga vita utilizzato dai ricchi per imbrogliare la morte. E' stato trovato in un vaso di bronzo risalente alla dinastia Han, e nonostante i secoli non ha perso il suo «aroma alcolico»....

Taglio vitalizi in Sicilia? Il presidente dell’ARS Miccichè annuncia : “Non farò come Roberto Fico - non taglierò i vitalizi - dovrete sfiduciarmi” : ARS, in Sicilia si parla del Taglio dei vitalizi, ma il presidente dell’ARS annuncia che non ci saranno tagli Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il Taglio dei vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a … Continue reading Taglio vitalizi in Sicilia? Il ...

Verissimo - Serena Grandi stranziante dalla Toffanin : 'Anche dopo uno starnuto temo per la mia vita' : Momenti di grande commozione a Verissimo con Silvia Toffanin quando Serena Grandi è tornata a parlare del tumore al seno, scoperto durante l'ultimo Grande Fratello vip. Nel corso del reality nel 2017, ...

Verissimo - Serena Grandi stranziante dalla Toffanin : "Anche dopo uno starnuto temo per la mia vita" : Momenti di grande commozione a Verissimo con Silvia Toffanin quando Serena Grandi è tornata a parlare del tumore al seno, scoperto durante l'ultimo Grande Fratello vip. Nel corso del reality nel 2017, infatti, l'attrice aveva già avuto qualche segnale: "Sono convinta - ha detto in studio - che quand

Incontinenza urinaria - cos’è e perché influisce sulla vita sessuale : L’Incontinenza urinaria è una disfunzione basata sull’involontaria perdita di liquido dall’uretra, quando è di entità tale da creare disagio psicofisico alla persona e da ripercuotersi sul suo stile di vita. Non esistono statistiche ufficiali ma, secondo le stime, prevale quella femminile e colpisce circa 2,5 milioni di individui solo in Italia, di qualsiasi età. Queste perdite inizialmente rappresentano dei piccoli malesseri, ma nel lungo ...

Massimo Di Cataldo a Vieni da me/ 'Il successo non è la vita. Ho scoperto che...' : Massimo Di Cataldo, protagonista dello spazio 'Una canzone per te' di Vieni da me, parla del successo, ma anche degli anni più difficili della sua vita.

Ubriachezza grave alla guida - il no all’alcoltest evita la revoca della patente : Il reato di guida in stato di ebbrezza determina un pericolo per la collettività, mentre quello di rifiuto di sottoporsi al test frappone ostacoli ai controlli. Ed è sanzionato «solo» con la sospensione della patente da uno a due anni...

Le mille minacce cosmiche che potrebbero spazzar via la vita dalla Terra : La specie umana e lo stesso pianeta Terra potrebbero esser spazzati via in un solo istante. La fragilità del nostro mondo viene continuamente minacciata da una moltitudine di eventi, spesso ...

Un coleottero minaccia gli alveari in Calabria : “La Regione adotti tutte le misure per evitare che arrivi in Sicilia” : “Tenere alta l’attenzione. Questo è il monito che proviene da tutti gli addetti ai lavori del settore apistico con l’avvicinarsi della primavera. La Sicilia ad oggi è indenne dal propagarsi del parassita degli alveari Aethina Tumida, un coleottero che infesta e porta alla morte gli alveari. Il settore apistico siciliano ha raggiunto ottimi risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, traguardi che vanno salvaguardati con un ...

Paola Caruso - la prima foto con il figlio Michele/ 'Ora la mia vita ha un senso' : Paola Caruso pubblica la prima foto del figlio Michele sui social: 'Ora la mia vita ha un senso. Buona vita figlio mio', scrive l'ex Bonas.

Quagliarella e Bonansea - il calcio con Oxafam : acqua che salva la vita : Insieme ai campioni dello sport, tanti nomi del mondo dello spettacolo insieme all'ambasciatrice di Oxfam Italia Malika Ayane . Oxfam. acqua che salva la vita Insieme ad Oxfam per dare acqua a chi ...

Paola Caruso mamma - le immagini del piccolo Michele : ‘Ora la mia vita ha un senso’ : “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre… ora la mia vita ha un senso… Buona vita figlio mio”. Con una foto tenerissima che la vede tenere tra le braccia, con il viso attaccato al suo, il piccolo Michele, Paola Caruso fa la prima dedica al figlio nato sabato 2 marzo. Parole piene d’amore per quello che lei definisce il suo piccolo principe. Prima di questa foto la showgirl ...

Skype - videoregistrazione in hd e tante altre novità anche senza app : (Foto: Microsoft) Buone notizie per gli utenti Skype che utilizzano la versione web della popolare app di chiamate e messaggistica. La piattaforma si è infatti aggiornata in queste ore guadagnandosi un design tutto nuovo e numerose novità dal punto di vista tecnico e delle funzionalità offerte. La più significativa è probabilmente la possibilità di effettuare videochiamate in alta definizione, che permettono di parlare e farsi vedere più ...

Paolo Bonolis : «La mia vita senza smartphone. Sono un padre generoso che sa essere duro» : «Il mondo è sempre stato popolato da vampiri: vampiri industriali, vampiri politici, vampiri economici, vampiri sentimentali. La connessione continua è un vampiro tecnologico che ti cancella tutto ...