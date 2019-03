Insegnante dà alla luce un figlio avuto da un suo alunno di 13 anni | indagata per

Un Insegnante scozzese ha donato 8mila libri alla biblioteca di Piacenza : Charles Mackey, un insegnante scozzese di 80 anni, piacentino di adozione, ha donato alla biblioteca comunale di Piacenza "Passerini Landi" 8mila libri della sua personale collezione. Un grande gesto nato dall'amore per la cultura e per i giovani, i veri destinatari di questo regalo. L'uomo, che da ormai 50 anni vive nella città emiliana dove ha insegnato lingua inglese in varie scuole, ha regalato volumi di arte, architettura e di ...

Ricoprono la bara di disegni per dire addio alla loro amata Insegnante : Il giorno della sua morte, ha scritto un’ultima lettera straziante ai suoi allievi: «Cari figli, mi dispiace tanto non poter stare con voi questo Natale. Voglio, però che sappiate che sto riposando in una stanza confortevole e con una vista adorabile e mi sento molto tranquilla. Ma la mia malattia mi ha reso molto stanca e credo che il mio tempo stia per finire. Quindi questo messaggio è il mio modo di dire addio a tutti voi, creature ...