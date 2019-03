Huawei P30 Pro arriverà il 26 marzo e le ultime indiscrezioni rimescolano tutto

Non saranno soli i Huawei P30 : Watch GT Active ed Elegant il 26 marzo : Il 26 marzo a Parigi i Huawei P30 saranno ben accompagnati: l'evento transalpino si arricchirà di alcuni altri prodotti, afferenti alla linea dei Watch GT, che gli utenti hanno già avuto modo di apprezzare dal giorno della presentazione dei Huawei Mate 20. Quelli che hanno visto nell'indossabile lo smartWatch perfetto, potrebbero farsi ingolosire dalle prossime proposte, rappresentate dai Watch GT Elegant ed Active. Stando a quanto riportato ...

Insieme ai Huawei P30 sono attesi due nuovi Watch GT - Active ed Elegant. Prezzi da 229 euro : Huawei è pronta a fare di Watch GT una linea di smartWatch. Secondo l'indiscrezione di winfuture.de arriveranno due nuovi smartWatch Insieme ai P30

Un altro video di Huawei P30 : dettagli altamente fedeli : Che sarà un bel vedere il prossimo Huawei P30 è cosa risaputa: un nuovo render pubblicato dal canale YouTube Waqar Khan ci restituisce un'idea piuttosto chiara di quello che ci aspetta il prossimo 26 marzo, in diretta da Parigi. Il device viene presentato in due varianti cromatiche, nera e con effetto gradiente (una colorazione molto particolare che il produttore cinese ha adottato per la prima volta lo scorso anno con la serie dei ...

Un nuovo video mostra un concept di Huawei P30 decisamente realistico : A poche settimane dal lancio diamo uno sguardo al possibile aspetto di Huawei P30 Pro, con tripla fotocamera posteriore e sensore ToF.

Già il 14 marzo il Huawei P30 Lite sotto mentite spoglie in Cina - quando in Italia? : Abbiamo una prima data di presentazione del Huawei P30 Lite, almeno nella sua variante cinese o meglio asiatica che, senza ombra di dubbio, corrisponderà in tutto e per tutto al modello previsto per il nostro mercato. In questi minuti, grazie a GizChina, veniamo a conoscenza del fatto che sul social network Weibo (di fatto l'alter ego di Twitter) una locandina relativa proprio alla presentazione del device è stata pubblicata non lasciando alcun ...

Tutti i colori del Huawei P30 Lite e prime sostanziali differenze con il P20 Lite : Non è un mistero che il Huawei P30 Lite sia davvero ad un passo dal suo lancio. Se non presentato il prossimo 26 marzo a Parigi, ovvero in occasione dell'uscita dei fratelli maggiori Huawei P30 e P30 Pro, non c'è dubbio che il più piccolo dei device della nuova generazione non tarderà a colpire i mercati nelle settimane successive. Dopo un approfondimento doveroso su quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del Huawei P30 Lite, oggi ...

Prezzo e configurazioni Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : primi rumors : È tempo di qualche anticipazione sulle configurazioni di Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, che verranno presentati il prossimo 26 marzo a margine di un evento organizzato nella città di Parigi. Stando a quanto riportato da Roland Quandt, il primo della serie, il modello standard, dovrebbe arrivare in Europa con un blocco RAM da 6GB e 128GB di storage, in quella che sembra essere l'unica variante disponibile, almeno al momento del lancio. Il P30 ...

Voci sulle memorie della famiglia dei Huawei P30 - fra cui P30 Lite con 128 GB a 369 euro in Europa : Nuove indiscrezioni fanno luce sulla famiglia dei Huawei P30. Oltre alle configurazioni presunte relative ai due modelli più performanti, Roland Quandt ci svela anche la versione base di P30 Lite che dovrebbe avere 128 GB di memoria interna e costare comunque solo 369 euro di listino.

Scheda tecnica del Huawei P30 Lite già al gran completo - manca solo il lancio : Non manca molto al lancio del Huawei P30 Lite. Lo ha certificato, nel vero senso della parola, il passaggio TENAA che ci ha fornito qualche dettaglio in più sul dispositivo di fascia media. Ora è possibile mettere insieme un po' tutte le specifiche tecniche del successore del P20 Lite, proponendone già una Scheda abbastanza esaustiva grazie pure al contributo del sito Huaweiblog.. Il Huawei P30 Lite dovrebbe avere uno schermo da 6.3 pollici ...

Huawei P30 avrà una fotocamera con zoom ottico e lenti a periscopio : Huawei Pro P30 utilizzerà una fotocamera con zoom ottico e lenti a periscopio, come ha confermato ufficialmente un alto dirigente.

I fornitori di componenti di Huawei P30 Pro prevedono vendite poco esaltanti : I fornitori di componenti prevedono vendite poco entusiasmanti per Huawei P30, che però potrebbe avere una caratteristica ormai persa nei moderni smartphone.

Un video di Huawei Nova 4e mostra... il P30 Lite : Questo dispositivo, tuttavia, non è altro che il modello P30 Lite nel resto del mondo. Nel breve video si nota una piccola tacca a goccia nella parte frontale dello schermo e una camera anteriore per ...

Alcune immagini di Huawei P30 Pro confermano lo schermo curvo ai lati e il piccolo notch : Nuove presunte immagini del pannello di Huawei P30 Pro confermerebbero la presenza di uno schermo curvo con un piccolo notch.

Selfie-cam da 32MP per Huawei Nova 4e - gemello del P30 Lite? : Una particolarità del P30 Lite potrebbe esserci stata anticipata da Huawei Nova 4e, che potrebbe difatti corrispondere proprio al fratello minore della prossima line-up in presentazione a Parigi il prossimo 26 marzo (come già successo in passato col Nova 3e, in realtà corrispettivo del P20 Lite). Ecco spiegato perché vi parliamo di questo dispositivo con tale enfasi: il terminale dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera frontale da 32MP, ...