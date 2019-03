Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla

Napoli - Maksimovic tiene i piedi per terra : “il cammino in Europa League è ancora lungo” : “In Europa League ancora lungo il cammino, ma ogni partita va affrontata come se fosse una finale per arrivare a Baku. Si puo’ fare anche la gara non perfetta, ma bisogna vincere e con l’approccio giusto”. Sono le parole di Nicola Maksimovic a Radio Kiss Kiss, importanti dichiarazioni dopo il successo contro il Salisburgo. “In questa competizione non ci sono favoriti – ha detto Masimovic – come si ...

Risultati Ottavi di Finale Europa League : ok Napoli e Chelsea - l'Inter pareggia : Nelle sfide di andata della nuova edizione di Europa League che si sono giocate ieri alle 18.55, abbiamo assistito a partite ricche di goal e spettacolo. Il Villarreal che ha giocato in trasferta ha superato con una vittoria meritata i russi dello Zenit archiviando grazie al risultato il discorso qualificazione a meno che non ci siano cali di concentrazione al ritorno. L'altra squadra di Spagna, il Siviglia invece, non è andato oltre il pareggio ...

Europa League : scommesse chiuse sul Napoli ai quarti : ROMA - La vittoria agevole conquistata al San Paolo chiude il discorso qualificazione, almeno nelle previsioni dei betting analyst. I bookmaker promuovono il Napoli ai quarti di Europa League dopo il ...

ESCLUSIVA - Montervino : “Napoli - puoi vincere l’Europa League!” : ESCLUSIVA Montervino – Ex capitano del Napoli e protagonista della risalita in Serie A del club azzurro, Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni – in ESCLUSIVA a SerieAnews – ai microfoni del nostro Gianluca Miranda. L’ex centrocampista ha parlato del momento del Napoli, in ripresa dopo la sconfitta interna contro la Juventus e uscito vittorioso […] L'articolo ESCLUSIVA, Montervino: “Napoli, ...

Europa League - record di spettatori in tv per Napoli-Salisburgo : Ascolti Tv Europa League – Ottimo risultato per il Napoli, che nella gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League regola gli austriaci del Salisburgo con un netto 3-0, che permette ai partenopei di ipotecare la qualificazione al prossimo turno della competizione. Le reti iniziali di Milik e Fabian Ruiz, oltre all’autogol […] L'articolo Europa League, record di spettatori in tv per Napoli-Salisburgo è stato ...

Video/ Chelsea Dinamo Kiev - 3-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Chelsea Dinamo Kiev, risultato finale 3-0,: gli highlights e i gol della partita, andata degli ottavi di Europa league.

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League : partita in chiaro su TV8 il 14 marzo : L’Inter ospiterà la Spal nel weekend. Dopo il match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri saranno chiamati ad affrontare nuovamente l’Eintracht Francoforte. La partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League verrà disputata giovedì 14 marzo 2019. Il fischio d’inizio a San Siro sarà fissato per le ore 21:00. A trasmettere la sfida in diretta tv sarà TV8. Dunque, non sarà in esclusiva su Sky, ma anche in ...

Highlights Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - VIDEO e sintesi Europa League : L’Inter di Luciano Spalletti impatta per 0-0 in casa dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: in Germania pesa come un macigno il rigore sbagliato da Marcelo Brozovic nel corso della prima frazione. I nerazzurri si giocheranno tutto nel ritorno in casa di giovedì prossimo. Di seguito gli Highlights dell’incontro. Highlights Eintracht Francoforte-Inter ...

Highlights Napoli-Salisburgo 3-0 - VIDEO e sintesi Europa League : Il Napoli di Carlo Ancelotti liquida per 3-0 il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: allo stadio San Paolo la formazione partenopea chiude la pratica nel primo tempo con le marcature di Milik e Ruiz ed arrotonda nella ripresa con l’autogol del pessimo Onguene, e può guardare con fiducia alla sfida di ritorno in Austria di giovedì prossimo. Di seguito gli ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Il Napoli si riscatta in Europa League - tre gol al Salisburgo e quarti ipotecati : Napoli. Buona la prima per il Napoli che batte 3-0 il Salisburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Allo Stadio San Paolo le reti di Milik, Fabian Ruiz e l'autogol di ...

Video/ Eintracht Inter - 0-0 - : highlights della partita - Europa League - andata ottavi - : Video Eintracht Inter, risultato finale 0-0,: pareggio a reti bianche nell'andata degli ottavi di Europa League, gialli pesanti per Asamoah e Lautaro.

Video/ Napoli-Salisburgo - 3-0 - : highlights partita - Europa League - andata ottavi - : Video Napoli-Salisburgo, risultato finale 3-0,: tris partenopeo nell'andata degli ottavi di Europa League, a segno Milik, Fabian Ruiz più un'autorete

Napoli. Ancelotti con vista sui quarti di Europa League : Tutto in discesa per il Napoli. Nell’andata degli ottavi di Europa League, la squadra di Ancelotti batte 3-0 il Salisburgo