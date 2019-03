Verso Dante 2021 A Firenze una mostra diffusa | tra Paradiso dantesco e antica Persia

Sea Watch - Salvini contro il comandante : Verso l'incriminazione : Sea Watch è la nave che attualmente si trova vicino le coste italiane in attesa dell'autorizzazione ad attraccare, consenso che il governo non è intenzionato a dare. In particolare il Ministro dell'Interno Salvini accusa il comandante di aver violato le regole, affermando di avere le prove da fornire all'autorità giudiziaria per portarlo a processo. Sea Watch, il governo ha le prove per incriminare l'equipaggio Il Ministro degli Interni, ora, si ...