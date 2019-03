Tav | Di Maio va allo scontro | Salvini minaccia la crisi di Governo

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : «Vado fino in fondo». Di Maio : «E' un irresponsabile» : Giuseppe Conte ha «forti dubbi» che l'Italia «abbia bisogno» della Tav. Il presidente del Consiglio si sbilancia per il No: se il cantiere dovesse partire subito, si...

Tav - Salvini minaccia crisi di governo. Di Maio : “Comportamento irresponsabile” : E' disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo a 'Dritto e Rovescio'. - "Faro' di tutto perche' il governo non cada", ha pero' aggiunto Salvini. - Salvini ha anche detto che "per quello che mi riguarda la Tav si fa. Se ho speso i soldi degli italiani per fare un buco nella montagna, nessuno mi convincera' ...

Salvini : «Sulla Tav vado fino in fondo» Di Maio : «Irresponsabile - minaccia crisi» : Conte parla dell’opera che spacca il governo gialloverde: «Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l’Italia ha bisogno». Ma il vice premier insiste: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio. Nessun ministro della Lega firmerà per fermare i lavori». La replica: «Irresponsabile»

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro» ha aggiunto, le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» ma ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue». E ha aggiunto: «Nessun vertice previsto per stasera»...

Luigi Di Maio : "Il no di M5s alla Tav non si discute" : "Non sono disposto a mettere in discussione il nostro 'no' alla tav". Sono categoriche, a quanto si apprende, le parole di Luigi Di Maio. A poche ore dalla conferenza stampa di Conte, il vicepremier ha ribadito la contrarietà del movimento alla Torino-Lione all'assemblea dei parlamentari M5s in corso alla Camera. I parlamentari hanno risposto con un lungo applauso. "Per me fa fede analisi del ministero delle Infrastrutture, che dice che ...