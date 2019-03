TAV della discordia | Governo sull' orlo della crisi | botta e risposta Salvini-Di Maio

NO TAV E VIA DELLA SETA/ M5s è il cavallo di Troia di Pechino in Europa : Tav e Via DELLA SETA sono due questioni legate e sembrano far emergere il sospetto che alla Cina vada benissimo la posizione di M5s

Video/ Eintracht Inter - 0-0 - : highlights della partita - Europa League - andata otTAVi - : Video Eintracht Inter, risultato finale 0-0,: pareggio a reti bianche nell'andata degli ottavi di Europa League, gialli pesanti per Asamoah e Lautaro.

TAV - Zingaretti : ''Il governo è nel tunnel della sua crisi'' : "Il governo è nel tunnel della sua crisi: una maggioranza che si tiene insieme solo sulla gestione del potere ma non riesce a esprimere alcun tipo di politica e paralizza il Paese''. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, incontrando il vice presidente della Commissione Ue e candidato dei socialisti e democratici alla guida dell'esecutivo Ue,...

Conte : 'Ho forti dubbi che l'Italia abbia bisogno della TAV' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Io stesso nel vertice di stanotte ho espresso forti dubbi e perplessità su questa opera e lo ribadisco dopo averla studiata: non sono allo stato affatto convinto che questo ...

TAV - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

TAV : Zingaretti - il governo è nel tunnel della sua crisi che paralizza Italia : ... che è certificato dai dati della fiducia che calano, dal fatturato delle aziende che crollano, della produzione industriale e dall'assenza di qualsiasi tipo di politica industriale. Sul tema del ...

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della TAV : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

Che Dio ci aiuti 5 : le Anticipazioni della otTAVa Puntata stasera su Rai 1 : Vediamo cosa succederà nel nuovo doppio appuntamento di stasera con la fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci.

TAV - resa dei conti M5S-Lega col “fantasma” della crisi di governo | : Cinque ore di confronto serrato sia sul fronte tecnico sia su quello politico. Ma il supervertice della maggioranza si conclude nella notte con un nulla di fatto

TAV - è braccio di ferro. Il fantasma della crisi di governo : Matteo Salvini e Luigi Di Maio arrivano a Palazzo Chigi con l’elmetto in testa, determinati a darsi battaglia a colpi di Sì e di No alla Tav. Ma, nella notte più lunga e drammatica della coalizione gialloverde, si trovano davanti un premier altrettanto deciso a risolvere il più grave contrasto che divide M5S e Lega. Uno scontro che potrebbe anche s...

TAV - la lettera della Commissione Ue che terrorizza il governo : così i grillini ci vogliono rovinare : Proprio mentre a palazzo Chigi è in corso un vertice decisivo sulla Tav con i vertici del governo, da Bruxelles arriva l'indiscrezione di una lettera della Commissione europea, pronta a ricordare cosa rischia l'Italia nel caso in cui la linea ad alta velocità Torino-Lione non dovesse vedere la luce.

Arriva “Diabete & Alimentazione” : un libro per godere dei sapori della buona TAVola - anche se avete il diabete : Arriva in libreria “diabete & Alimentazione”, Edizioni EDIMES, con la collaborazione scientifica dei Professori Antonio Ceriello e Gabriele Riccardi, e con la prestigiosa partecipazione dello Chef “Tristellato” Heinz Beck. Il progetto ha l’obiettivo di smantellare questo luogo comune e supportare gli specialisti a divulgare informazioni sulla pratica quotidiana frutto dell’esperienza, per accrescere l’aderenza alle ...

Per fare uno smartphone ci vogliono 40 elementi della TAVola Periodica : Nel 1869 comparve la prima Tavola Periodica. A inventarla e presentarla fu Dmitrij Ivanoviè Mendeleev che, al tempo, non poteva certamente immaginare quanto sarebbero stati fondamentali questi elementi per il progresso tecnologico dell'uomo. Per produrre uno smartphone, ad esempio, ce ne vogliono all'incirca quaranta. Dal Carbonio (C) all'Idrogeno (H), dal Germanio (Ge) al Silicio (Si). Ma non tutti godono di buona salute. ...

CGIA - il costo della TAV sarebbe pari solo all'1 - 4% della spesa pubblica totale : Per un'economia che basa buona fetta del proprio Pil sull'export, investire in infrastrutture di trasporto è indispensabile per migliorare la competitività del Paese."