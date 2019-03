Napoli-Salisburgo | Ancelotti | “Buon risultato | ma non facciamo calcoli”

Napoli -Salisburgo 3-0 - per Corriere e Gazzetta quarti in cassaforte : GdS: quarti “ipotecati”, Ruiz un “artista” A seguito della vittoria del Napoli per 3-0 sul Salisburgo, negli ottavi di finale di Europa League, alla Gazzetta dello Sport si sono comprensibilmente sbilanciati, definendo i quarti “in cassaforte ” (come da titolo e foto che seguono, tratti dall’edizione web della “rosa”). All’interno del pezzo, ad opera di Mimmo Malfitano, si legge che il ...

Vincere 3-0 col Salisburgo e subire venti tiri in porta : il Napoli non può stare sereno : Senza Koulibaly e Maksimovic Vincere 3-0 e allo stesso tempo avere il proprio portiere come migliore in campo e probabilmente aver subito il più alto numero di tiri in stagione: venti. A occhio, non era mai successo. Ma è la fotografia di Napoli-Salisburgo partita che gli azzurri hanno vinto anche mostrando finalmente cinismo sotto porta, soprattutto nel primo tempo, contro un avversario mai domo e che varrà la pena non sottovalutare tra sette ...