In Cina madre disconosce suo figlio per un voto non troppo alto a scuola

A 18 anni si vacCina sfidando la madre No Vax : invitato a parlare al Congresso americano : Da quando è nato non è mai stato effettuato un vaccino su di lui perché sua madre è una No Vax. Ma lui, entrato nella maggiore età, si è vaccinato sfidando la madre. Questo è quanto è successo a Ethan Lindenberger, un ragazzo di diciotto anni originario dell'Ohio che è stato invitato a testimoniare sull'importanza del suo impegno davanti al Congresso americano per via della sua storia. Questo accade in un momento in cui i dati accennano ad un ...

“Chiamava la madre disperato”. Vannini - ora parla la viCina di casa Ciontoli : Caso Vannini, continua la battaglia in attesa del terzo grado di giudizio. Stavolta, a parlare, è Maria Cristina la vicina di casa dei Ciontoli. Parole, rilasciata alla iena Giulio Golia, destinate a far discutere: Quella sera, la sera in cui Marco Vannini morì a casa della famiglia della fidanzatina, una villetta multifamiliare di Ladispoli, la macchina del padrone di casa, Antonio Ciontoli, forse non c’era. “All’apparenza ...

Compie 18 anni - 'sfida' la madre no vax e si fa vacCinare : "Dio sa come sono ancora vivo" : Uno studente americano, una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di farsi vaccinare e ha chiesto aiuto su internet

Colombia - omicidio-suicidio : madre si lancia da un ponte trasCinando con sé suo figlio : Si è lanciata da un ponte alto più di 100 metri, tenendo stretto tra le braccia il suo bambino, disperata e schiacciata dai debiti. Così Jessy Paola Moreno Cruz, 32 anni, ha messo fine alla sua vita e a quella di May Ceballos il suo bambino di 10. La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 8 febbraio, sul ponte La Variante nella località di Ibague, nell’area Colombiana centro-occidentale di Tolima. Per minuti interminabili i soccorsi ...

Cina : "Ecco la nostra madre di tutte le bombe" : Il sistema russo è ritenuto il più potente ordigno convenzionale esistente al mondo. Con la sua resa esplosiva di 44 tonnellate, l'Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power si 'avviCina' al ...