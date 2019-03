GFG Style - Dai Giugiaro la Kangaroo Concept - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) La GFGsvela al Salone di Ginevra la, definita come il primo esempio di Hyper-Suv a propulsione elettrica. Giorgetto e Fabriziohanno voluto immaginare una futuribile auto da tempo libero che unisse i canoni della sportiva classica a quelli della sport utility, offrendo così la massima mobilità in ogni condizione.La prima Hyper-Suv. Lo stile dellaè un mix di elementi provenienti da mondi oggi ancora distanti tra loro. L'assetto rialzato e gli sbalzi relativamente contenuti sono infatti contrapposti a una linea bassa e aggressiva, tipica delle sportive a motore centrale. La biposto è dotata di aerodinamica attiva (con lo splitter anteriore che si ritrae in fuoristrada per migliorare l'angolo d'attacco), cerchi da 22" Mak con pneumatici Pirelli Scorpion e speciali portiere ad apertura verticale, che assieme alla ...

AutoConception : Giorgetto Giugiaro Reveals ‘Kangaroo’ Electric Concept Car (incl. VIDEO) - WorldPc_ : GFG Style Kangaroo: a Ginevra il crossover elettrico firmato Giugiaro: A Ginevra un nuovo prototipo di SUV sportivo… -