Festa della donna | Spaghetti mimosa

Wanda Nara tra femminismo e rivalsa - il messaggio social della moglie di Icardi per la Festa delle Donne : Wanda Nara ed il messaggio sibillino in occasione della Festa delle Donne: il post social della moglie di Icardi è una frecciatina a qualcuno? “Non voglio che le Donne abbiano potere sugli uomini, ma su se stesse… Buona Festa delle Donne”. Con questa frase su Instagram Wanda Nara ha fatto gli auguri a tutte le Donne in occasione dell’8 marzo. La moglie di Icardi, al centro delle polemiche per i dissidi tra Maurito e l’Inter, ...

8 Marzo in rosso : l'altra faccia della Festa della donna tra violenza e differenze di genere : La strada è ancora lunga, se si leggono i dati sull'accesso femminile al mondo del lavoro, le differenze nella retribuzione con i colleghi maschi e la possibilità di carriera. Un fenomeno che ...

8 marzo - Festa della donna : lascia 100 caffè sospesi nel bar pasticceria : È successo a San Casciano in Val di Pesa, nel Chianti. "Voglio restare anonimo", ha detto quando ha pagato la colazione alla pasticceria Pan di Zucchero, nel giorno della festa dedicata alle donne. All’inizio pensavo che il nostro cliente scherzasse, poi ho capito che faceva sul serio" ha detto la titolare.Continua a leggere

Mattarella celebra la Festa della Donna : "La loro condizione attesta il grado di civiltà di un paese" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato la Giornata internazionale della Donna al Quirinale: "La condizione delle donne attesta il grado di civiltà di un Paese", ha detto il capo dello Stato. "Fare gli auguri alle donne, in realtà, vuol dire rivolgerli all'intera comunità nazionale - ha detto Mattarella nel suo discorso - Perché la componente femminile è parte, oltre che essenziale, ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : ecco tutte le pioniere che hanno rivoluzionato il mondo delle auto : Cos’hanno in comune specchietti retrovisori, strisce di margine della carreggiata e indicatori di direzione? Oltre a essere elementi abituali della nostra quotidianità, hanno tutti un comune denominatore: sono stati inventati da donne. pioniere che, con le loro innovazioni, hanno plasmato il settore automobilistico aprendo la strada alle generazioni successive. Queste donne, con talento e coraggio, hanno rivoluzionato il mondo dei ...

Festa della donna - la ricorrenza dell'8 marzo come simbolo di emancipazione : Dopo tantissimi anni di lotte per l'emancipazione sociale e di conquiste politiche, l'8 marzo è divenuto il simbolo, per eccellenza, per ricordare il percorso affrontato dalle donne per ottenere pieni diritti. Per l'occasione, di consuetudine, si usa omaggiare le donne con dei piccoli doni: fiori, dolci e altri pensierini. La storia della Festa della donna Si pensa che la ricorrenza dell'8 marzo sia associata ad alcuni eventi significativi. Uno ...

Festa internazionale della Donna 2019 - a Brindisi l’evento “Donne pioniere” : Oggi a Brindisi in occasione della Festa internazionale dedicata alle donne, la visita alla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Simonetta di Pippo direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). Occasione anche per partecipare all’evento intitolato “Donne pioniere“. “Non faccio mai troppa differenza tra uomini e donne – ha dichiarato ...

Festa della Donna : le 10 donne piu influenti al mondo secondo Forbes : Come ogni anno l'8 marzo si festeggia la giornata mondiale delle donne. Una ricorrenza che dura da moltissimo tempo e che trova radici profonde nella società occidentale. Un giorno che serve per ricordare e premiare tutte le donne che hanno cambiato in meglio le sorti dei nostri Paesi in termini economici, politici e sociali. Secoli di duro lavoro per tante donne che con fatica hanno raggiunto gli apici della loro carriera battendosi con ...

Femminismo : la vera Festa della donna è senza mimose : L'8 marzo le donne di tutto il mondo celebrano il sacrificio di quante prima di loro hanno lottato per il riconoscimento dei diritti umani, politici e civili alla componente femminile della società. Da festa a protesta La giornata nasce per commemorare la vicenda dell'incendio, avvenuto in una fabbrica di New York, il 28 marzo 1911, dove persero la vita 123 donne. La volontà di trasformare questa commemorazione in una ricorrenza ufficiale venne ...

Meghan Markle : il dono speciale di Harry per la Festa della donna : Nel 2015 è diventata sostenitrice delle Nazioni Unite per la partecipazione politica e leadership delle donne; l'8 marzo di quello stesso anno, tenne un discorso sulla parità dei sessi, affermando: '...

Cinema e tanto altro : a Roma la Festa della donna diventa arte : Roma - Proiezioni, anteprime, trailer, cortometraggi, spot, videoclip, letture, dibattito, attenzione anche per il sociale. 'Donne nell'arte', una iniziativa a Roma per celebrare l'8 marzo all'Apollo ...