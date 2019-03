Chiudete l' Iva non le nostre aule | a Taranto scuole vietate per inquinamento

repubblica

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lezioni in strada e striscoini di protesta per i bambini delleDeledda e De Carolis che, insieme ai loro genitori e docenti, manifestano davanti a Palazzo di Città per la situazione ambientale della città

