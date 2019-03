Alle donne e al loro coraggio

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) Da anni ormai la Giornata Internazionale delleha per me un significato diverso. Se prima era un momento per ritrovare le amiche che non vedevo da un po' o concedermi un momento di stacco, adesso vivo questo giorno in modo del tutto differente. Da quando ho toccato con mano la drammatica realtà della migrazione forzata il mio sguardo sul mondo è mutato e con esso il significato di molte giornate di festa.Dalla prima missione in mare con MOAS temi come pari opportunità, violenza di genere, tratta di esseri umani o schiavitù sessuale hanno smesso di essere spunti teorici per diventare esperienze devastanti raccontate dprotagoniste. Non posso negare la dosa immedesimazione con le tanteche salivano a bordo delle navi MOAS.In ogni ragazza rivedevo me stessa adolescente, immaginavo mia figlia sporca e terrorizzata su un gommone quasi ...

