8 marzo | Hays | per uomini c' è impegno datore lavoro su parità di genere

today

(Di venerdì 8 marzo 2019) Roma, 7 mar. (Labitalia) - Una recente indagine condotta a livello globale da, gruppo leader n...

tottacarota : RT @Hays_Italia: 'In Hays celebriamo sempre i risultati raggiunti dalle donne, non solo a Marzo - afferma Sofia Cortesi (CFO Hays Italia).”… - Hays_Italia : 'In Hays celebriamo sempre i risultati raggiunti dalle donne, non solo a Marzo - afferma Sofia Cortesi (CFO Hays It… - Hays_Italia : Complimenti ai 10 giovani #Manager premiati venerdì 2 Marzo a Milano per il 'Premio #GiovaneManager2018' organizzat… -