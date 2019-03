8 marzo | a Torino un falò contro gli stereotipi

Lotto marzo - folla di manifestanti davanti a Porta Susa a Torino : folla di manifestanti a Torino per Lotto Marzo, lo sciopero nazionale transfemminista proclamato dalla rete 'Non Una di Meno', che promette una nuova giornata di lotta 'contro la violenza maschile ...

Sì Tav - "madamine" di nuovo in piazza Castello a Torino il 17 marzo : ma stavolta l'invito è anche a partiti e candidati : A presentare il tris, dopo le manifestazioni del 10 novembre e del 12 gennaio, sarà un flash mob domani alle 15 davanti a Palazzo Carignano

8 marzo - le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO : 8 marzo, le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO Donne e uomini scendono in piazza in diverse città italiane per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. Le manifestazioni coincidono con lo sciopero di diversi settori lavorativi, in una giornata di mobilitazione ...

Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...

Tav Torino Lione? Si deciderà entro venerdì 8 marzo : ... questo riportato di seguito è il video diffuso dalla presidenza del Consiglio con le parole di Conte: Autore Gino Tarocci Categoria Politica

Biglietti e ingressi per il concerto di Alessandra Amoroso a Torino il 5 marzo per il tour di 10 : Il concerto di Alessandra Amoroso a Torino apre il tour per il supporto di 10, ultimo album di inediti che l'artista di Galatina ha rilasciato per i festeggiamenti dei suoi primi 10 anni di carriera. Il primo spettacolo dedicato all'album si terrà quindi al Pala Alpitour di Torino a cominciare dalle ore 21. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto con consegna tramite corriere espresso possono recarsi direttamente ai varchi per ...

Le scienziate dei dati : martedì 5 marzo a Torino la conferenza “Women in Data Science” : Anche l’Italia risponde alla chiamata di Women in Data Science. Domani, martedì 5 marzo, le OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino ospiteranno la seconda edizione di WiDS – Turin, primo dei due appuntamenti tricolore (l’altro è in programma mercoledì 6 marzo a Milano) della conferenza globale ideata dall’università californiana di Stanford e dedicata alle donne che operano in uno dei settori chiave della ricerca contemporanea: la ...

Milano-Torino oggi (3 marzo) - Serie A basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : All’interno della ventesima giornata della Serie A 2018-2019, il match che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Auxilium Fiat Torino rappresenta, per bacino d’utenza delle due città, il meglio che si possa offrire. La questione cambia se si parla di situazione di classifica: Milano è prima in Italia e alla ricerca di un posto al sole in Eurolega, nella quale i playoff sono un obiettivo tutt’altro che ...

'I love Italy' - la mostra d’arte itinerante fa tappa a Torino l’8 marzo prossimo : 'I love Italy', quasi un’esclamazione affettuosa, un'esplicita dichiarazione d’amore rivolta al nostro Bel Paese, da sempre, nel corso del tempo, fucina di numerosi talenti in campo artistico e non solo. È proprio questo il titolo scelto da Francesca Callipari, giovane curatrice ed ideatrice della mostra itinerante che da circa un anno ha iniziato il suo viaggio in varie località italiane, con la viva partecipazione di numerosi artisti italiani ...

Teatro Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano al Teatro Erba di Torino dall'8 al 10 marzo 2019 : unificato, und26, ov60, abb, conv, gruppi, euro 17,50 + euro 1,50 Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli Teatro Erba - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447; Teatro ...

Musica Festival dell'Operetta al Teatro Alfieri Torino dall'8 al 10 marzo 2019 : ...: posto unico euro 23.50 + euro 1.50 prev rid.unificato, und 26, ov 60, Abbonati e Convenzionati Torino Spettacoli, Gruppi, euro 16.50 + euro 1.50 prev Abbonamenti Festival operetta a 2 spettacoli : ...

Caos Piazza San Carlo Torino - rito abbreviato per la “banda dello spray” : processo il 25 marzo : Sono quattro i giovani accusati di aver scatenato a Torino il panico tra la folla, la sera del 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di Champions League in Piazza San Carlo. La richiesta del rito alternativo è stata formalizzata questa mattina. L'udienza è stata aggiornata al 25 marzo, quando prenderanno la parola i pubblici ministeri per la requisitoria.Continua a leggere

Torino - la “banda dello spray” processata il 25 marzo per i fatti di piazza San Carlo : Quanto accaduto a piazza San Carlo non deve restare impunito, i quattro ragazzi protagonisti in negativo verranno processati a Torino Si aprirà il prossimo 25 marzo in tribunale a Torino il processo ai quattro ragazzi componenti della cosiddetta ‘banda dello spray’, ritenuti responsabili, secondo l’accusa, di aver causato, la sera 3 giugno 2017, l’ondata di panico collettivo in piazza San Carlo spruzzando spray ...

Upas trame all'8 marzo : Raffaele parte per Torino : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal 1996 e che vede molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Nelle prossime puntate Franco, resosi conto di essere nel mirino di Prisco, è preoccupato per la sua famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che ci sarà un pesante diverbio tra Mariella e Cerruti, che non ...