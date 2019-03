Ue deferisce Italia per inquinamento

La Commissione Ue ha deferito l'alla Corte di giustizia per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto (NO2) nell'aria delle città e per il mancato adeguamento alle norme Ue sulle acque di scarico in oltre 700 centri e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di 2mila abitanti. Lo sforamento di NO2 riguarda città grandi -Milano,Torino,Roma- come centri più piccoli.(Di giovedì 7 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : Bruxelles deferisce l'Italia alla Corte Ue su #smog e #fogne #ANSA - TgLa7 : La Corte Ue deferisce l'Italia su smog e rete fognaria - Lutby66 : RT @OffTopic_lab: Bruxelles deferisce l'Italia alla Corte Ue per smog e acque reflue -