Tav | stallo nel governo Matteo Salvini | “Di Maio dice no? Vediamo chi ha la testa più

Tav - Conte : 'Sui bandi siamo in stallo' : 'bandi da far partire lunedì? Lo stiamo sviscerando con implicazioni legali, stiamo facendo degli approfondimenti tecnici. Abbiamo forze politiche con sensibilità politiche differente'. Così Il ...

Tav - Conte : “L’opera non mi convince. Nel governo fase di stallo - anche sui bandi”. Ma esclude il rischio crisi : esclude il rischio crisi di governo, ma ammette la fase di stallo tra Lega e M5s sul Tav Torino-Lione.anche sulla decisione da prendere sui bandi, nonostante la scadenza di lunedì ormai imminente. Il presidente Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato come la situazione non si sia ancora sbloccata: ““Io stesso ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza del Tav e lo ribadisco. Non sono affatto ...

Tav : Conte - "Lega e M5s distanti - siamo oggettivamente a uno stallo" : Le posizioni di M5s e Lega sulla Tav sono distanti e siamo "oggettivamente a uno stallo". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando di non aver "mai detto che avremmo affidato all'analisi costi benefici la decisione finale" e ricordando che la decisione dovrà quindi essere "politica". Al tavolo di ieri "devo dire che io stesso ho manifestato, non muovendo da nessun pregiudizio ...

Governo in stallo sulla Tav. Di Maio : 'Come se ne esce? E' tosta' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi'. Così il leader dei Cinquestelle e vicepremier Luigi Di Maio commenta con il quotidiano online ...

Vertice Tav - stallo e tensioni nel governo : niente decisione sui bandi : Non bastano cinque ore di Vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione M5s-Lega, tra veti e tensioni. Nel frattempo la Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare che l'eventuale no alla Torino-Lione comporterebbe la violazione di due Regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di fondi comunitari...

Vertice Tav - stallo e tensioni nel governo : niente decisione sui bandi : Non bastano cinque ore di Vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione M5s-Lega, tra veti e tensioni. L'idea è chiedere un approfondimento giuridico sui bandi di Telt e un confronto alla Francia, con possibile Vertice bilaterale, sui criteri di finanziamento dell'opera Nel frattempo la Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare che l'eventuale no alla Torino-Lione ...

Tav - per sbloccare lo stallo nuovo voto in Parlamento : La Lega tiene, ma Salvini ieri in conferenza stampa è apparso molto nervoso per ciò che potrebbe scaricarsi sul Carroccio qualora i dati dell'economia italiana dovessero continuare a peggiorare. Ieri ...

Lo stallo dei Cinque stelle nel vicolo cieco della Tav : L'accordo su una Tav in minore, che sarebbe la riproposizione della trattativa affidata l'estate scorsa all'attuale sottosegretario all'Economia Laura Castelli, rischia di essere percepito come l'...