Spread Btp Bund apre invariato a 246

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 7 marzo il differenziale tra Btp e bund ha aperto a 246 punti base, stabile rispetto a mercoledì 6, quando ha chiuso allo stesso valore

Spread Btp/Bund in lieve calo a 251 : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Lo Spread fra Btp e Bund è in lieve calo a 251 punti base dai 254 di ieri, con un rendimento del titolo decennale italiano al 2,66%. 6 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Spread Btp chiude in calo a 254 punti : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 254 punti base da 258. Il rendimento del decennale italiano scende al 2,70%.

Spread Btp/Bund apre stabile a 258 punti : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Apertura stabile per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 258 punti, sullo stesso livello della chiusura del giorno prima. Il rendimento del decennale è pari al 2,75%.

ANSA, - ROMA, 27 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 258 punti base, poco mosso dai 255 di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,73%.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 4 marzo il differenziale tra Btp e bund apre stabile a 255, stessa cifra della chiusura di venerdì 1 marzo

Risparmio - convengono ancora i Btp? Quattro idee per sfruttare lo Spread L'Economia oggi gratis in edicola : Lo spread ci ricorda che abbiamo un debito elevato e un capitale di fiducia da preservare nei confronti degli investitori nazionali e non. Dove andrà nei prossimi mesi? Nessuno può dirlo. Ma uno «...

Quel «fantasma» di Italexit che ha fatto imbizzarrire lo Spread dei BTp : È alto perché l'economia italiana è sprofondata in recessione: questo rimette in discussione tutti i numeri della manovra e riapre un possibile scontro con Bruxelles. È alto perché l'incertezza ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 1 marzo apertura in calo a 253,6. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 256 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 263 di mercoledì 27

ANSA, - ROMA, 28 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund è stabile, in lievissimo calo,

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 28 febbraio apertura poco mossa a 264. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 263 punti base, in aumento rispetto alla chiusura a 258 di martedì 26

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 27 febbraio apertura poco mossa a 259 punti. Martedì 26 il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 258 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 266 di lunedì 25