Renzi al ' Corriere' | ' Resto nel PD' E sul M5S | ' Li ho distrutti'

Matteo Renzi sul Corriere : "Leale con Zingaretti - il mio No ha distrutto M5S" : Matteo Renzi resta nel Pd e promette lealtà al nuovo segretario Nicola Zingaretti. Osserva che Matteo Salvini "sta iniziando a saturare", come sa bene "i cicli politici sono sempre più veloci". Rivendica il merito di aver "distrutto i 5 stelle" con il suo No all'alleanza di Governo. Parla dell'arresto dei genitori come del "dolore più grande". L'ex premier ed ex segretario dem, oggi senatore del Pd, parla in un'intervista al ...