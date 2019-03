ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Fra i molti progetti promossi dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 c’è, (acronimo di High-Performance Real-time Architectures for Low-Power Embedded Systems), mirato alla realizzazione di un sistema che fra le cose consentirebbe unaa basso consumo energetico, efficiente e dalle apparecchiature poche ingombranti. L’Italia ha un ruolo fondamentale all’interno di, grazie alla partecipazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), l’Evidence Srl di S.Giuliano Terme (PI), pi.tom di Navacchio (PI) e Magneti Marelli.Qualche giorno fa siamo saliti a bordo di un prototipo di auto che si è mosso su un percorso prestabilito e abbiamo potuto vedere all’opera le soluzioni hardware e software implementate. L’auto era una berlina sportiva allestita per l’occasione e il ...

italianaradio1 : Progetto Hercules, la guida autonoma “Made in Italy” sfida la Silicon Valley - erregi69 : Progetto Hercules, la guida autonoma “Made in Italy” sfida la Silicon Valley - Cascavel47 : Progetto Hercules, la guida autonoma “Made in Italy” sfida la Silicon Valley -