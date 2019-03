Inter | Zanetti | Icardi? Ben venga questa apertura

Inter - Zanetti : 'Eintracht rivale duro. Spero che Icardi sia in campo' : Javier Zanetti commenta a caldo il sorteggio degli ottavi di Europa League dove l' Inter affronterà i tedeschi dell' Eintracht di Francoforte: 'Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ...

Inter - la verità sul caso Icardi arriva da Zanetti : “ancora deve chiarirsi col gruppo” : Javier Zanetti ha parlato del sorteggio di Europa League ma anche del ben noto caso Icardi che tiene banco all’Inter “Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ma affrontiamo una squadra tedesca che è sempre difficile da battere. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi. L’Inter deve sempre cercare di arrivare in fondo in ogni competizione, è anche vero che ci sono altre squadre attrezzate ma noi ci ...