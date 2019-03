Ignazio La Russa | “Mio figlio? Fa la trap e canta “sono tutto fatto” ma se lo acchiappo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Piovano rapper eper, in una sorta di invasione musicale che non risparmia nemmeno la politica. Ne sa qualcosaLa, ex ministro ora vicepresidente del Senato, che in famiglia si ritrova proprio unnte, se così si può definire. Stiamo parlando del suo terzogenito Leonardo Apache che si fa chiamare Larus, suo nome d’arte: “Fa il rapper per hobby, ma ho voluto che non si chiamasse La, così ha accorciato il nome.”L’esponente di Fratelli d’Italia non ha nascosto il suo disagio davanti ai testi delle canzoni del, dove per esempio“sonofatto”: “Nella canzone dice ‘sonofatto’, ma io so che il concetto di fatto ha un significato diverso. Comunque, i padri sono sempre gli ultimi a saperlo, se locon la droga lo ammazzo“, ha dichiarato a Radio Capital.Il politico ha poi ...

SolaconZain_ : “Federico fa bene Ignazio La Russa” @Benji_Mascolo non so manco chi sia - foisluca84 : Il figlio di Ignazio La Russa fa il rapper e canta 'sono tutto matto, tutto fatto'. Va be' con un padre così ti cap… - Iperbole_ : Il figlio di Ignazio La Russa è diventato rapper e canta 'sono tutto matto, tutto fatto'. D'altro canto, con un pa… -