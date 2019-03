Ecco qual è l' errore che | probabilmente | fate e vi impedisce di essere felici

Festa della Donna : Ecco quale dovrebbe essere lo stipendio delle mamme [INFOGRAFICA] : La mamma è sempre la mamma, ma è anche cuoca, autista, insegnante, addetta alle pulizie, contabile e molto altro. Fare la mamma, soprattutto a tempo pieno, equivale a gestire una piccola azienda: occorre molta flessibilità, i giorni di malattia sono spesso spesi lavorando, si fanno quotidianamente straordinari e si affrontano ogni giorno aspetti molto diversi tra loro. La responsabilità è alta e le mansioni molte e diversificate. Nonostante ...

8 Marzo : il 25% delle donne soffre di incontinenza - Ecco quali alimenti evitare : L’incontinenza urinaria colpisce un quarto delle donne di tutte le età e, solo in Italia, i casi sono circa 2.5 milioni. Ma le dimensioni reali di questo fenomeno sono ben maggiori, in quanto la «patologia silenziosa» viene considerata un tabù da molte donne che, per l’imbarazzo provato, non ne parlano col proprio medico. Secondo una ricerca del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, inoltre, ben il 70% delle donne non è al corrente ...

Squalifica Simeone - spunta la data : Ecco quando arriverà la sentenza : Squalifica Simeone – Manca meno di una settimana alla gara di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid. I bianconeri devono ribaltare lo 0-2 dell’andata per accedere ai quarti di Champions League. I ‘Colchoneros’ potrebbero dover fare a meno del tecnico Simeone, a causa dell’ormai celebre gesto in panchina nella gara del ‘Wanda Metropolitano’. La Uefa prenderà una decisione nella giornata di […] More

Tumore dell’ovaio : mai sottovalutare i sintomi iniziali - Ecco quali sono i fattori protettivi : Il Tumore dell’ovaio fa meno paura. Rappresenta la quinta causa di morte per cancro nelle donne 50-69enni in Italia, ma i decessi legati alla malattia diminuiscono: nel 2015 (ultimo anno disponibile) sono stati 3.186, nel 2013 ne erano stati registrati 3.302, con un calo del 3% in due anni. Il merito è da ricondurre a terapie sempre più efficaci, che permettono di controllare la malattia anche nello stadio metastatico. Tra queste, si annoverano ...

Retroscena Buffon : “Ho ricevuto un’offerta monstre - Ecco da quale club” : Buffon – Gigi Buffon si racconta nell’intervista rilasciata a Rio Ferdinand e ricorda aneddoti e Retroscena del passato, anche legati al mercato. Retroscena importante sulle due squadre di Manchester, che qualche tempo fa cercarono di portarlo in Inghilterra. Leggi anche: Icardi-Juventus, nuovo segnale? Spunta un like su Instagram -FOTO- Buffon si racconta “Quando ero al Parma, Ferguson mi ha […] More

Basket - Serie A 2019 : Sassari perde a tavolino contro Cremona - Gianmarco PozzEcco era squalificato : Nella Serie A di Basket arriva un’altra sconfitta a tavolino, anche in questo caso per una squalifica non scontata. Dopo il caso di James Nunnally dello scorso mese, che è costato la sconfitta all’Olimpia Milano contro Pistoia, questa volta è Sassari a farne le spese. Infatti il giudice sportivo ha decreto la sconfitta a tavolino di Sassari per 20-0 contro Cremona, in una partita in cui la squadra di Meo Sacchetti si era comunque già ...

Torricelli a CM : 'Vi racconto di Agnelli - Trap e Baggio. Ecco qual è la differenza tra Juve - Milan e Inter. Sui giovani...' : IL GRANDE SALTO - 'Ho mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Como, ma a 13 anni ho deciso di abbandonare gli studi per andare a lavorare in un mobilificio: volevo essere ...

Auto : Ecco quali sono le più ecosostenibili secondo Green NCAP [GALLERY] : 1/7 0 STELLE Vw Golf 1.6TDI e Fiat Panda 1.0 ...

Perché mangiare pollo crudo fa male ed è pericoloso? Ecco quali sono i rischi : Il pollo crudo è pericoloso: 37enne donna inglese muore in vacanza Un fatto di cronaca emblematico che spiega Perché il pollo crudo fa male è quello di una malcapitata donna inglese di 37 anni, in ...

CARNEVALE 2019/ Quale costume scegliere? Ecco le maschere più trendy : CARNEVALE 2019, Ecco alcuni consigli su quali maschere scegliere: dai classici come Maleficent, alla coppia Fedez-Chiara Ferragni