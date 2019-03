BNL | Bnp Paribas | | rete di nuovo in tilt da stamattina

Lavorare in banca - BNL Bnp Paribas assume : come candidarsi : Si aprono spiragli lavorativi per chi è interessato a Lavorare nel mondo delle banche. Il gruppo BNL BNP Paribas ha infatti pubblicato degli annunci di lavoro rivolti sia a professionisti che a tirocinanti. Il nuovo personale si andrà ad inserire presso le diverse sedi presenti sul territorio nazionale.Continua a leggere