VIDEO Matteo Rizzo splendido alle Universiadi | secondo dopo lo short program | riviviamo

Matteo Gentili lascia Alessia Prete con un VIDEO messaggio a Pomeriggio Cinque : La storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili è nata sotto lo sguardo di Barbara D’Urso nella quindicesima edizione del Grande Fratello e si è conclusa sempre sotto gli occhi della conduttrice ma questa volta a Pomeriggio Cinque. È successo nella puntata in onda lunedì 4 marzo, quando il calciatore ha mandato un video messaggio per chiudere la relazione con la piemontese (QUI il video). Alessia Prete e Matteo Gentili, la crisi ...

Alessia Prete : "Matteo Gentili? Lo amo ma non deve chiudermi le porte in faccia" (VIDEO) : Alessia Prete, oggi, ospite a 'Pomeriggio 5', ha parlato, per la prima volta, della crisi con Matteo Gentili, annunciata sui social, solo qualche giorno fa: Abbiamo avuto un periodo no. Mi assumo tutte le responsabilità. Ero stressata per gli ultimi esami. Abbiamo avuto discussioni ordinarie in una coppia. Avevo bisogno di quell'affetto in più in un periodo buio. Ho accusato Matteo di questa mancanza. Ha cancellato le foto perché l'ho ...

Saviano e il monologo sui migranti/ VIDEO : "Ricordate il Vangelo di Matteo" : Roberto Saviano e il toccante monologo sui migranti a Che tempo che fa, Video. "Ricordate il Vangelo di Matteo...", spiega lo scrittore

VIDEO Matteo Trentin vince la seconda tappa della Vuelta Andalucia : riviviamo la volata del Campione d’Europa : Matteo Trentin ha vinto la seconda tappa della 65^ Vuelta Andalucia, il Campione d’Europa si è imposto allo sprint sul traguardo di Siviglia: il velocista della Mitchelton-SCOTT ha interpretato al meglio gli ultimi metri e, scortato da un treno fantastico, è riuscito ad avere la meglio con grande scaltrezza. Di seguito il VIDEO della vittoria di Matteo Trentin alla Vuelta Andalucia. VIDEO volata Matteo Trentin Vuelta ...

“Matteo Salvini sei una m***a letale” : i ragazzi che l’hanno “beffato” nei VIDEO-selfie raccontano come è andata : I video in cui, con la scusa di un selfie, “beffavano” il ministro degli Interni Matteo Salvini sono diventati virali in Rete, così Valerio Obino e “Imen_90s” (dal suo nickname su Instagram), i giovanissimi protagonisti dei filmati, hanno deciso di raccontare cosa c’è dietro quel gesto che li ha resi celebri. “Avevo deciso di dirgli queste cose, mi ero ripromesso che gli avrei dato il mio parere, il mio ...

Genitori di Matteo Renzi ai domiciliari - l'ex premier annulla la conferenza stampa odierna - VIDEO : Di Redazione NN.it - 19/02/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet E' di ieri sera la notizia che ha scosso il mondo della politica tricolore: i Genitori di Matteo Renzi sono stati messi agli arresti domiciliari in seguito alle misure emesse dal gip di Firenze per bancarotta fraudolenta e per emissione e ...

Matteo Salvini massacra Roberto Saviano con un VIDEO : 'Non gli piace? Alla faccia sua' : La guerra infinita continua. Quella tra Matteo Salvini e Roberto Saviano . Già, perché mister Gomorra , ossessionato dal ministro dell'Interno quanto lo è in Italia forse solo Marco Travaglio , è ...

VIDEO arresto Battisti - Matteo Salvini : “Pensano di farmi paura? È un altro caso Diciotti” : Salvini ha commentato così l'indagine che lo vede coinvolto insieme al ministro Bonafede: "Ho non so più quante inchieste in corso. Ogni giorno arrivo in ufficio e sembra 'C'e' Posta per te'. La settimana scorsa altra indagine perché mi sono permesso di far vedere in Video la faccia di quel criminale di Cesare Battisti quando finalmente tornava in Italia dopo 37 anni di vacanza".Continua a leggere

Sea Watch - Diciotti e immigrati - Matteo Salvini : "Ecco cosa dicono i rifugiati". Il VIDEO choc : "Questo i tigì non ve lo mostreranno", scrive Matteo Salvini sul suo profilo Twitter pubblicando un video girato nel centro immigrati di Castelnuovo di porto. "In tanti sono contenti di andare via, freddo, cibo no buono", sottolinea il ministro dell'Interno. E ironizza: "Dedicato a chi diceva Salvin

VIDEO arresto Battisti - Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati ma il pm chiede l’archiviazione : Matteo Salvini e Alfonso Bonafede sono indagati per la gestione della consegna di Cesare Battisti alle autorità italiane dopo il suo arresto in Bolivia. L'accusa è che i due non abbiano rispettato le cautele richieste dalla legge per tutelare la persona arrestata. I pm della procura di Roma, comunque, chiedono l'archiviazione per mancanza di dolo.Continua a leggere

Andrea Bocelli e Matteo Bocelli ospiti a Sanremo 2019 : VIDEO : Andrea Bocelli e suo figlio Matteo Bocelli sono stati tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2019 martedì 5 febbraio su Rai 1. Andrea Bocelli e Matteo Bocelli ospiti a Sanremo 2019 A 25 anni dalla vittoria nelle Nuove Proposte, è tornato sul palco dell’Ariston il grande Andrea Bocelli. Il cantante, amatissimo in tutto il mondo, partecipò e vinse nel 1994 con il brano Il mare calmo della sera, firmato da ...

Standing ovation per Andrea Bocelli a Sanremo : il duetto con Claudio Baglioni e il regalo portafortuna a Matteo (VIDEO) : Andrea Bocelli duetta con Claudio Baglioni nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Il tenore italiano è ospite insieme a suo figlio Matteo ma, prima di regalare al pubblico italiano l'esibizione sulle note di Fall on me, duetta con il direttore artistico Claudio Baglioni. Già in conferenza stampa, Bocelli aveva anticipato che avrebbe cantato con il "dirottatore" artistico di questo Festival ma non aveva anticipato il titolo ...

Milano fa da sfondo al corto di Matteo Garrone per i cento anni del "Negroni" /VIDEO : Milano, 5 febbraio 2019 - Campari, l'aperitivo italiano per eccellenza, svela l'enigmatico e appassionante Entering Red , il nuovo cortometraggio del progetto Red Diaries. Seguendo la filosofia di ...