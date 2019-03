Porsche 718 T e Macan S | le novità del marchio tedesco al Salone di Ginevra

Porsche 718 Cayman & Boxster - Collaudi invernali per le varianti GT4 Touring Package : Due inedite Porsche sono state immortalate dai nostri fotografi durante una sessione di rigidi test invernali sulle strade svedesi. Stando alle nostre fonti, si tratterebbe di 718 Cayman e Boxster declinate nella versione GT4 Touring Package. Il termine Touring, va ricordato, non si leggeva in casa Porsche dal lontano 1973, quando la sigla identificava l'allestimento più accessoriato della 911 Carrera RS. Una sigla riutilizzata a partire ...