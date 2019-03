L' indiscrezione | Kate al liceo mostrava il lato b

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Middleton in pochi anni è diventata la perfetta principessa consorte di William d'Inghilterra. La duchessa di Cambridge ha modi aggraziati, è perfettamente in sintonia con il protocollo reale ed è sempre all'altezza di ogni situazione. Mai uno scandalo, mai un comportamento inadeguato: questo l'ha fatta amare dai sudditi del Regno Unito, che aspettano il giorno in cui diventerà regina consorte accanto a suo marito.In queste ultime ore emergono però dal passato dialcune foto compromettenti, degli scatti hot che potrebbero causare un fortissimo danno alla sua immagine di principessa perfetta. A differenza di quelli pubblicati qualche anno fa sulle copertine di tantissimi magazine europei, queste fotografie risalirebbero al periodo antecedente alla conoscenza con William d'Inghilterra. Pare che in passatoMiddleton non amasse particolarmente in bon-ton ma che fosse ...

