DOPPIO TRAPIANTO DI FEGATO PER MALATO DI TUMORE INOPERABILE Padova | Zaia | ' Orgoglio'

Salute : asportata prostata con robot dopo DOPPIO TRAPIANTO renale : Per la prima volta asportata la prostata con il robot chirurgo su un paziente piemontese di 74 anni portatore di doppio trapianto renale e con rischi di sanguinamento per problematiche cardiologiche, presso l’Urologia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. La chirurgia robotica rappresenta l’opzione più all’avanguardia in caso di necessità di intervento di prostatectomia per tumore alla prostata. ...