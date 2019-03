Barbara D' Urso sbotta contro Fabrizio Corona e l' Isola dei famosi | ' Non sono d' accordo'

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di quello che è accaduto lo scorso lunedì all'dei, infatti, ha mandato un video-messaggio molto pesante a Riccardo Fogli in cui lo ha informato del presunto tradimento di sua moglie Karin. I modi adoperati dastati davvero molto forti. Per questo motivo, sia lui che la produzione del reality showfiniti al centro di una bufera mediatica. A toccare l'argomento è stata ancheD'. Nel corso della precedente puntata di Pomeriggio 5, infatti, Lady Cologno hatol'dei, dicendo che lei non si sarebbe mai comportata così e che non l'avrebbe mai permesso.Riccardo Fogli umiliato in pubblico, il video didiventa virale Ormai è scoppiato il caso attorno all'dei. Nel corso della puntata di lunedì sera, infatti, Alessia ...

MediasetTgcom24 : Barbara d'Urso ha ammesso di non aver apprezzato l'ultimo 'scoop' targato Corona - GiostraGiacomo : Barbara D’Urso contro l’Isola dei Famosi: “La scena di Riccardo Fogli? Non condivido i modi” -… - Cristin84318151 : #damellis penso non abbia proprio senso il commento di Pietro dal momento in cui ha fatto la proposta di matrimonio… -