Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

Napoli-Salisburgo - conferenza stampa Ancelotti : “Gara non decisiva” : NAPOLI SALISBURGO conferenza stampa Ancelotti – Domani, alle ore 21, il Napoli ospiterà il Salisburgo in una gara fondamentale per la stagione. Agli azzurri ormai, sfumato il campionato e la Coppa Italia, non rimane che l’Europa. Ancelotti ha analizzato innanzi tutto la partita di domani sera parlando dell’avversario: “L’ambiente è sereno, siamo concentrati. Come contro […] L'articolo Napoli-Salisburgo, ...

Ancelotti punge Rocchi : "Se c'è il Var perché Rocchi non va a vedere?" : La dinamica del rosso di Meret per il Napoli non è molto chiara con Ancelotti che al termine del match ai microfoni di Sky Sport si è domandato come mai Rocchi non sia andato a rivedere l'azione al ...

Ancelotti pronto al big match Napoli-Juve : “non sono imbattibili - un piacere ritrovare CR7” : Carlo Ancelotti ritiene la Juventus battibile dal suo Napoli, nonostante la presenza in campo del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo “Nessuno è imbattibile, ha tante qualità, esperienza, fisicità, noi dobbiamo indirizzarla sotto il profilo del gioco e dell’intensità“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del big match contro la Juventus al San Paolo. “E’ una partita di ...

Ancelotti : «Per il Napoli non c’è nulla di meglio che affrontare la Juventus adesso» : Conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Juventus Giochiamo una partita di campionato che forse è la più importante, niente di più. Lo faremo con la voglia e l’ambizione di giocare al meglio della nostre possibilità, e di dimostrare di poter essere competivi contro una squadra che è molto molto forte Rispetto all’andata la Juventus troverà una squadra con più sicurezze. All’andata era l’inizio di un nuovo ...

Non più Sarrismo contro Ancelottismo : Puoi avere il migliore tecnico del mondo ma tale asserto non cambia. Il gioco di Sarri ci ha portato nel paradiso del calcio, ci ha fatto intravedere talentuosità sconosciute in calciatori perfino ...

Juventus - Moggi svela : 'Mandai via Ancelotti perché non era simpatico al popolo' : Per la Juventus questa sarà la settimana che porterà alla sfida contro il Napoli. I bianconeri oggi stanno riposando e solo da domani inizieranno a preparare il match contro i partenopei. In questa sfida la Juve potrebbe fare alcune prove tattiche anche in ottica Champions visto che si troverà di fronte una squadra di ottimo livello. Il match di domenica vedrà anche contrapposti due grandi allenatori Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. Nei ...

Ancelotti : "I playoff non servono" : 'C'è una squadra che domina in Italia, ma non parlerei di introdurre i playoff: è necessaria una crescita graduale degli altri club per avvicinarsi'. Così Carlo Ancelotti boccia l'ipotesi di playoff a ...

Ancelotti : «Mia moglie può parlare di tattica - sono io che non voglio. Al Napoli do 7» : Giocherà Chiriches La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Zurigo «Ci sarà qualche cambio, ci saranno energie fresche. Un’anticipazione posso farvela: giocherà Chiriches». «sono molto soddisfatto della fase difensiva della squadra. Difendiamo alti col pressing, non bassi. Davanti abbiamo avuto certamente un calo nella finalizzazione, ma sono soddisfatto del lavoro che gli attaccanti stanno facendo in fase difensiva. Danno ...

Napoli - Ancelotti : "Non sottovalutiamo lo Zurigo" : Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Zurigo, ore 18.55, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. All'andata, in Svizzera, il Napoli vinse 3-1. 'Non ...

Volevate la Napoli normale? Eccola : noiosa - imborghesita - che non si eccita per Ancelotti : Una città che non si eccita per Ancelotti I conti non mi tornano. La stampa ripete da giorni che lo stadio napoletano sarebbe deserto perché il campionato è ormai privo di mordente, la corsa alla Juve è impossibile, i tifosi di conseguenza sono demoralizzati. Non mi convince. O meglio, tutto vero, tutto corretto, ma occorrerebbe trarne le conclusioni, essere davvero consequenziali. Nei giorni scorsi, anche leggendo le molteplici opinioni ...