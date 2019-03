Un nuovo tool permette di flashare i file KDZ di LG tramite TWRP

Il nuovo album dei Tool arriverà in estate - parola di Maynard James Keenan : “Siamo a metà dei mixaggi” : Sudare freddo è d'obbligo quando su Internet vengono rilasciate nuove indiscrezioni sull'evento più atteso dal 2006: il nuovo album dei Tool arriverà in estate, e a prendere parola è il frontman Maynard James Keenan in un tweet pubblicato negli ultimi giorni. La grande odissea del seguito ideale di "10.000 days" (2006) assume sempre di più i contorni di una leggenda metropolitana, e i rumors più recenti erano stati stimolati dal batterista Danny ...

