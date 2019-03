Ultime Notizie Roma del 05-03-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 05-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano prima ancora della targa in apertura in dirittura di arrivo dice con te dopo il vertice politica Palazzo Chigi su costi e benefici per niente sicuramente che le posizioni pregiudiziali di lega e Movimento 5 Stelle non pensino tavolo della visione che ha convinto sarà la scelta migliore per i cittadini e nell’interesse ...

Scuola - concorsi e reclutamento docenti Ultime Notizie : Bussetti parla di ‘valorizzare l’esperienza’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano economico ‘Italia Oggi’, all’interno della quale ha parlato di diversi argomenti, tra i quali la questione riguardante l’autonomia differenziata, il precariato, il TFA sostegno e il numero chiuso per l’accesso a Medicina. A proposito del precariato, è stato fatto presente al ministro che l’emendamento che ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - “serve riduzione contributiva” - per chi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, “serve riduzione contributiva”, per chi Sulle Pensioni ultime notizie ruotano attorno ai numeri di Quota 100 e anche alle proteste dei sindacati, che richiedono un’ulteriore riduzione contributiva per certe categorie di soggetti. Stando alle domande di Quota 100, in base agli ultimi aggiornamenti dell’Inps riportati lo scorso 4 marzo, le domande presentate sono in tutto 80.130. Di queste 30.378 ...