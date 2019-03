Torna il Festival Internazionale della Danza

Torna il Milano Clown Festival : Il tour prosegue con una tappa alle 17.45 a Casa Jannacci con spettacoli e animazione per gli Ospiti e per chi vorrà partecipare. Alle ore 21 al Circo PIC, chapiteau centrale - anche quest'anno ...

Torna il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime : Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo 2019 al Cinema Caravaggio di Roma (Via Giovanni Paisiello, 24) il Cinecircolo Romano presenta la 15^ edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. Un evento speciale dell’Associazione culturale che quest’anno festeggia il “cinquantaquattresimo” anno di attività. A quindici anni dalla nascita, l’evento può vantare un albo d’oro di tutto rispetto che vede tra i premiati: Saverio ...

Torna TheFork Festival dal 22 febbraio al 6 aprile con sconti del 50% e un’altra novità nei ristoranti aderenti : Dal 22 febbraio al 6 aprile, Torna la nuova edizione del TheFork Festival che offre ai clienti sconti del 50% (bevande comprese) presso 1500 ristoranti in tutta Italia aderenti all'iniziativa. Oltre alle offerte a metà prezzo, una rosa di ristoranti d’autore propone una novità con tre formule a prezzo fisso: da 49 euro, da 69 euro e da 89 euro. L'articolo Torna TheFork Festival dal 22 febbraio al 6 aprile con sconti del 50% e un’altra ...

Torna a Torino il Festival del giornalismo alimentare : ... mentre panel di approfondimento saranno dedicati al delicato tema del benessere animale, alla scienza gastronomica e alle fake news su uno dei prodotti più amati quale il pesce. Altri incontri ...

Festival : Torna 'Trame' - rassegna dedicata ai libri sulle mafie (2) : (AdnKronos) - Tema della IX edizione di Trame è 'Voi che vivete sicuri...'. "Una suggestione e al tempo stesso una provocazione - spiega Gaetano Savatteri, direttore artistico del Festival - In questi mesi il tema della sicurezza è diventato centrale, e a volte sembra andare quasi in antitesi a quel

Festival : Torna 'Trame' - rassegna dedicata ai libri sulle mafie : Roma, 15 feb. (AdnKronos) - 'Trame', il Festival dedicato ai libri sulle mafie, torna a Lamezia Terme con la sua IX edizione dal 19 al 23 giugno prossimi. Cinque giornate di incontri sulla legalità aperti al pubblico, dibattiti e testimonianze dirette di chi ogni giorno combatte contro il crimine. N

Torna il festival di Iperborea a Milano : Dal 21 al 24 febbraio ci sarà la quinta edizione dei Boreali, il festival dedicato alla cultura dell’Europa del Nord (con dentro una cosa del Post)

Il vincitore del Festival di Sanremo anticipato sul web - le percentuali sbagliate in diretta e i conti che non Tornano : PRIMA QUESTIONE In redazione è arrivato uno screenshot da cui si evince chiaramente che alle ore 1.00 del 10 febbraio, Wikipedia aveva già creato la pagina su Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019. Su Wikipedia si leggeva già: "Nel 2019 vince il Festival di Sanremo con il brano Soldi", alle ore 1.00 del 10 febbraio. La chiusura del televoto, come si evince dalla comunicazione Rai, è invece avvenuta alle ore 1.17 del 10 febbraio. ...

Tornano le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019 - da Ornella Vanoni a Giusy Ferreri (video) - ma tardi per salvare il Festival : Ci son volute cinque serate, un Festival intero, perché tornassero le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019, con cavalli di battaglia ormai classici come la parodia di Ornella Vanoni e nuovi di zecca come quella di Giusy Ferreri. Una standing ovation ha suggellato lo sketch della Raffaele nell'ultima serata di questa sessantanovesima edizione, sostanzialmente il primo in cui si cimenta nelle sue amate imitazioni dall'inizio del ...

Festival di Sanremo 2019 - Luciano Ligabue Torna sul palco dell’Ariston dopo anni di sano disinteresse reciproco : Una vita da mediano. Metafora calcistica fu mai più calzante. Luciano Ligabue, che arriva a Sanremo dopo l’apparizione del 2014, quella prima volta dopo vent’anni di sano disinteresse reciproco, non è tipo da punizioni funamboliche o calci d’angolo a rientrare. Uomo semplice della bassa padana, anima a sinistra nell’era del disfacimento post ideologico, insana passione per le chitarre e il rock and roll, voglia malinconica di affermarsi senza ...

Il Volo : siamo Tornati al Festival con spirito diverso : Il Volo, festeggia in grande dal palco di Sanremo, che li ha visti nascere, un anniversario speciale. "siamo davvero emozionati di tornare al Festival di Sanremo, quest'anno torniamo con uno spirito diverso, per festeggiare i nostri 10 anni di carriera". Al Festival hanno portato il nuovo brano "Musica che resta" di cui è uscito anche il video, brano che anticipa l'album "Musica" in uscita il 22 febbraio in tutto il mondo e un tour mondiale. ...

Sergio Sylvestre Torna al Festival di Sanremo : ecco con chi duetterà : Festival di Sanremo, torna Sergio Sylvestre: l’ex allievo di Amici di nuovo sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti Sergio Sylvestre tornerà domani sera in tv. Quando e dove? In prima serata, su Rai 1, per esibirsi al Festival di Sanremo. L’ex allievo di Amici, stando a quanto dichiarato oggi durante la conferenza stampa del […] L'articolo Sergio Sylvestre torna al Festival di Sanremo: ecco con chi duetterà ...