Milano più determinata | l' Itas Alperia finisce sotto

Milano. Linee di quartiere : al via l’app per un servizio più efficiente : Quartieri sempre più connessi nelle ore serali e notturne con un nuovo sistema di chiamata attraverso l’app ATM: il servizio

Smog - a Milano al via la Ztl più grande d'Italia : Debutta a Milano Area B, la ztl più grande d'Italia, il 72% dell'intero territorio comunale, che vieta l'ingresso in città e la circolazione ai veicoli più inquinanti. Da questa mattina alle 7:30, e ...

A Milano parte la Ztl più grande d'Italia - riguarda il 70% del territorio comunale : Stop alle auto più inquinanti in quasi tutto il territorio di Milano. Dalle 7,30 del 25 febbraio è partita nel capoluogo lombardo la prima fase della cosiddetta "Area B". Si tratta della zona a traffico limitato più grande d'Italia, che riguarda oltre il 70% del territorio del comune, per "il contenimento dell'inquinamento atmosferico". Da oggi nel perimetro dell'Area B non possono entrare gli automezzi a benzina Euro 0, ...

Milano : apre l'Area B : è la ZTL più grande d'Italia : Nella giornata di ieri, 24 febbraio, a Milano , è stata resa operativa l'Area B , la Zona a Traffico Limitato più grande d'Italia . La ZTL, infatti, si estende per il 72% della città , con il divieto ...

Area B - a Milano la più grande ztl d’Italia. Copre il 72% del Comune. Il sindaco : “Scelta coraggiosa” : È partita a Milano Area B, la più grande ztl d’Italia, che vieta la circolazione dei mezzi più inquinanti. “Il primo provvedimento di queste dimensioni in Europa“, come spiega il Comune di Milano in una nota. La mega ztl, attiva ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi, vieta l’ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1. “Regole ...

Partenza morbida a Milano per Area B - la Ztl più grande d'Italia : Milano, 25 feb., askanews, - Sono state accese come previsto alle 7:30 le telecamere di Area B, la Ztl più grande d'Italia, che vieta l'ingresso in città ai veicoli più inquinanti dal lunedì al ...

Milano - al via Ztl più grande d'Italia : 10.26 Dalle 7.30 a Milano è entrata in funzione la più grande zona a traffico limitato d'Italia. La cosiddetta "area B2" riguarda oltre il 70% del territorio comunale ed è stata decisa per contenere l'inquinamento atmosferico. L'accesso in questa area è vietato agli autonomezzi Euro 0, diesel Euro 0,1,2,3 i veicoli più lunghi di 12 metri e le moto a due tempi (0 e 1). Previsto per il primo anno per gli automobilisti un pacchetto di 50 accessi ...

A Milano parte la Ztl più grande d’Italia : Da oggi lunedì 25 febbraio è attiva a Milano l’Area B che vieta l’ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, esclusi i festivi. Milano cambia aria dunque e accende la Ztl più grande d’Italia che delinea, all’interno del perimetro urbano, circa il 72% dell’intero territorio comunale, un’area a basse emissioni inquinanti. Si tratta ...

A Milano parte la Ztl più grande d'Italia : Da domani lunedì 25 febbraio sarà attiva a Milano l'Area B che vieta l'ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.

Milano - scatta l'Area B : si accende la Ztl più grande d'Italia : Area B: i numeri Sono 187 i varchi accesi su tutte le strade di ingresso a Milano ; 15 di essi sono già dotati di telecamere collegate a un sistema informatico sviluppato che consente anche di ...

Rogo sulla Milano-Tirano «Servono più investimenti» : Di solito sono i guasti a creare i ritardi, ma capita anche che siano vere e proprie aggressioni al capotreno a fermare i convogli. Quello che è successo venerdì, un incendio lungo la linea Tirano-...

Sfilate di Milano : le borse più belle : FendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderN°21N°21N°21GucciGucciGucciGucciGucciGucciAlberta FerrettiAlberta FerrettiUnited Colors of ...

Sfilate di Milano : le scarpe più belle : GucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciGucciAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiByblosByblosByblosByblosByblosByblosArthur ArbesserArthur ArbesserArthur ArbesserAnnakikiAnnakikiAnnakikiMarylingMarylingAlberto ZambelliAlberto ZambelliAlberto ZambelliRiconstruRiconstruRiconstruÈ iniziata la Milano Fashion Week, in scena fino al 25 febbraio, settimana ...

Milano 'cambia aria' : al via tra le polemiche l'Area B - la ztl più grande d'Italia : Tra pochi giorni, lunedì 25 febbraio, l'Area B - la zona a traffico limitato (ztl) più grande d’Italia - entrerà in vigore. Presentata l'estate scorsa (è stato anche lanciato l'hastang #MilanoCambiaAria) e vieterà ai veicoli più inquinanti circa il 70% del territorio cittadino. E pazienza se le posizioni della Regione Lombardia e del Comune di Milano restano ben distinte e distanti. Ztl più grande d'Italia Lo scorso anno, a maggio, la Corte ...