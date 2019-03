Incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona | un morto e due feriti

Incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona - due feriti e un disperso : Incidente sulla piattaforma Barbara F, a circa 60 km al largo di Ancona. Lo rende noto Eni aggiungendo che, secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento, l'operatore della gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di ...

Incidente sulla Valsugana. Morta quarantaseienne di Borso mamma di una bimba : Tragedia della strada nel Bassanese. In località Merlo, ex comune di San Nazario, attuale comune di Valbrenta, lungo la Valsugana,

Incidente sulla metro verde di Milano : un ferito grave. Pendolari bloccati : Lunedì mattina intorno alle 7.45 il convoglio della Linea 2 della metropolitana di Milano ha frenato improvvisamente: in seguito al brusco stop, oltre a una serie di contusi, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’Incidente è avvenuto vicino alla stazione M1/M2 di Loreto, dove il treno si è poi fermato per permettere l’arrivo dei soccorsi. L’orario è uno di quelli di ...

Incidente sulla Santa Croce-Marina di Ragusa : 4 feriti FOTO : Incidente stradale stasera intorno alle ore 9 sulla Santa Croce Camerina- Marina di Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. 4 feriti

Porto Recanati - Incidente sulla statale 16 : muore una coppia - gravi due bambini : Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno all'una, sulla strada statale 16 Adriatica, a Porto Recanati, in provincia di Macerata. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una coppia è deceduta, mentre sono gravi i bambini che erano con loro in macchina. Le vittime sono Gianluca Carotti, di 47 anni, e la sua compagna, Elisa Del Vicario, di 40 anni. I loro bambini, un maschio di 10 anni, figlio di Carotti, e una ...