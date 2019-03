Claudio Durigon ad Agorà umilia Danilo Toninelli | Con lui non parlo nemmeno

Pensioni - Claudio Durigon : quota 100 - ecco le cifre del taglio al tuo assegno : «Abbiamo fatto uno studio con l'Inps. Su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno». Così a Sky TG24 Economia il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio

Claudio Durigon : "Quota 100? Assegno ridotto fino al 16% per chi va in pensione con una busta paga di 1.500 euro" : "Abbiamo fatto uno studio con l'Inps. Su una busta paga media di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno". Così a Sky TG24 Economia il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon parlando della riduzione degli assegni pensionistici con Quota 100.Rispondendo poi alla domanda se questo provvedimento consenta di ...