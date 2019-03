Dall' Oglio potrebbe essere liberato a breve

Fonti curde a media libanese : Padre Dall'Oglio ostaggio Isis - vicino il rilascio : In tutti questi anni, iniziative pubbliche in tutto il mondo hanno mantenuta viva l'attenzione sulla sorte del gesuita, iniziatore in Siria della comunità monastica di Deir Mar Musa. Lo scorso 13 ...

Padre Paolo Dall'Oglio ostaggio Isis - vicino il rilascio. Lo rivelano fonti curde a un media libanese : Paolo Dall'Oglio sarebbe ostaggio dei miliziani dell'Isis. Lo riferiscono fonti curde rilanciate da media libanesi. Il gesuita romano è scomparso nel luglio 2013 a Raqqa allora roccaforte siriana di Daesh. Lo riporta Fides che cita la testata libanese Al-Akhbar, vicina al Partito sciita Hezbollah, che arriva a scrivere che sarebbe imminente la liberazione di Dall'Oglio dalla "gabbia di Baghuz", insieme a quella di altri ostaggi curdi e ...

Daniele Nardi - Dall’intervista a Le Iene al TED di Trento : “Lo sperone Mummery? Una via elegante - diretta. Voglio scalarlo per onorare chi gli ha dato il nome” : Daniele Nardi e Tom Ballard risultano dispersi sul Nanga Parbat dal 24 febbraio. Le ricerche con droni d’alta quota non sono mai state effettuate a causa di svariate complicazioni ma lunedì 4 marzo due elicotteri militari del Pakistan si sono alzati in volo per tentare di portare l’alpinista spagnolo Alex Txikon e la sua squadra di soccorritori sulla montagna. Lo ha reso noto Karrar Haidri, segretario del club alpinismo del Pakistan. ...

Atletica – Europei Indoor : niente da fare per Lorenzo Perini e Luminosa Bogliolo - azzurri fuori Dalle finali dei 60 HS : Entrambi gli azzurri non sono riusciti ad ottenere la qualificazione per le finali dei 60 HS Due millesimi soltanto. Non basta la seconda prestazione in carriera a Lorenzo Perini per entrare nel G8 d’Europa dei 60 ostacoli. Per il 24enne lombardo si materializza la beffa: è il primo degli esclusi con 7.70, a quattro centesimi dal personale, stesso tempo ma un soffio peggio dell’ultimo promosso, il finlandese Elmo Lakka. Perini, ...

Marina Militare : il cordoglio del Capo di Stato Maggiore per la morte del Tenente di vascello Dalle Luche : Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto a causa di un tragico incidente stradale in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno, del Tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano: “Sono ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Voglio uscire Dalla zona retrocessione prima della sosta» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Bologna - " Il mio obiettivo è uscire dalla zona retrocessione prima della ...

Napoli – A tutto Insigne - Dall’addio ad Hamsik al ruolo di capitano : “orgoglioso di aver giocato con Marek” : Lorenzo Insigne a cuore aperto: dall’addio di Hamsik al suo nuovo ruolo di capitano del Napoli “Ha fatto la storia del club, ha superato Maradona nei gol da centrocampista, è solo da prendere ad esempio. Io sono orgoglioso di aver giocato con lui“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, rende merito al suo predecessore Marek Hamsik, che dopo oltre 10 anni in maglia azzurra è andato a giocare in Cina. “E’ un ...

Dopo 32 gare oltre quota 30 punti - Harden scende Dalla giostra : "Mi sono divertito ma voglio vincere" : Durante questi due mesi e mezzo, vissuti a oltre 41 punti di media, Harden ha reso il basket quasi uno sport individuale, diventando costruttore e finalizzatore del gioco dei Rockets di Mike D'Antoni,...

Lisa Fusco difende Cristiano Malgioglio Dalle critiche social ai suoi piedi : "Sono ben curati e senza rughe" : Il breve video dei suoi piedi pubblicato su Instagram ha provocato le consuete reazioni scomposte da parti di alcuni commentatori. Ma a difenderlo ci ha pensato una sua amica nota. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che stamattina ha pensato bene di dare il buongiorno ai suoi followers direttamente dalla sua stanza di albergo, in Sicilia dove si trova per alcuni eventi legati al Carnevale. Il mio risveglio in uno Hotel stupendo. Si ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi senza precedenti : 'Gonne e tacchi - cosa voglio Dalla Rai' : "Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace', dice Elisa Isoardi , la conduttrice de La prova del cuoco che solo un anno fa asseriva: una donna deve essere capace di fare ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi senza precedenti : "Gonne e tacchi - cosa voglio Dalla Rai" : “Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace", dice Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco che solo un anno fa asseriva: una donna deve essere capace di fare un passo indietro rispetto al suo uomo. Oggi invece la bella piemontese dichiara fieramente: "Sono un

Neonato morto a Torino appena dimesso Dall’ospedale. Il padre : “Voglio giustizia” : Continuiamo a guardare le sue foto: è tutto ciò che ci rimane». Said, il papà di Giacinto, tiene per mano sua moglie Fatna. Insieme sfogliano le pagine degli album e scorrono in continuazione la galleria del cellulare, dove ci sono gli scatti della famiglia al completo. È il loro modo di affrontare quello che per un genitore è il dolore più grande:...

R. Vienna-Inter : Dalle 18.55 La Diretta I nerazzurri vogliono scacciare la crisi : A Vienna, alle 18:55, si gioca la sfida tra Rapid Vienna ed Inter, valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Sorteggio duro per gli austriaci, che incrociano una squadra capace di giocarsi ...

Chelsea - Sarri : 'Voglio una reazione Dalla squadra. Diamoci obiettivi a breve termine' : Un nuovo impegno, per lasciarsi alle spalle l'umiliazione dell'Etihad Stadium. Il Chelsea domani scenderà in campo contro il Malmo per i sedicesimi di finale di Europa League e Maurizio Sarri ha ...