Zingaretti è ancora indagato per le vicende di Mafia Capitale?

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Da qualche giorno sui social stanno circolando screenshot e vecchi articoli che vorrebbero il candidato alle primarie del Partito democratico Nicola Zingarettiper l'inchiesta di. Si tratta in tutti i casi di articoli del novembre 2017, anche se a guardate Twitter e Facebook sono rilanciati come attuali da diverse centinaia di utenti.La notizia è vera, ma chi la sta rilanciando in queste ore dimentica che i pm hanno chiesto e ottenuto dal gip l'archiviazione del procedimento.La prima indagine Il governatore fu iscritto nel registro degli indagati nel 2016 per due episodi di corruzione e per un caso di turbativa d'asta. Quanto alla corruzione, una imputazione faceva riferimento a presunte dazioni di denaro, destinate a uno stretto collaboratore di Zingaretti e finalizzate a sostenere le spese della sua campagna ...

