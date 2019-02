Spoiler Che Dio ci aiuti 5 | ottavo appuntamento | la rivalsa di Ginevra

Spoiler Che Dio ci aiuti 8^ puntata : il padre della novizia è uscito dal carcere : La fiction 'Che Dio ci aiuti' giunta alla quinta stagione continua a ottenere record importanti per quanto riguardo il livello degli ascolti battendo la concorrenza della Mediaset. La serie vede come protagonista Elena Sofia Ricci la cui presenza risulta indispensabile all'occhio del pubblico; lo stesso discorso vale per altri attori tra cui spicca il nome di Gianmarco Saurino. Le anticipazioni del quindicesimo episodio dell'ottava puntata, ...

Spoiler Una Vita : Arturo viene sconfitto in un duello di scherma dalla new entry Silvia : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei futuri episodi italiani, ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio femminile, dopo la fuga di Elvira Valverde e Simon Gayarre, che riusciranno a lasciare Acacias 38 a seguito della morte di Adela. Si tratta di una donna affascinante e coraggiosa chiamata Silvia Reyes (Elia Galera) proveniente da Parigi, che si rivelerà essere una spia della casa reale di Spagna. ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 - settimo appuntamento : Azzurra si riavvicina ad Athos : La fortunata fiction "Che Dio ci aiuti 5", in onda su Rai 1 giovedì 28 febbraio, propone nuove e interessanti storie incentrate sui vivaci componenti del Convento degli Angeli. Elena Sofia Ricci veste i panni della premurosa suor Angela, pronta a immergersi nei problemi altrui. La serie tv che ha conquistato gli italiani per la semplicità e la ricchezza di contenuti giunge alla settima puntata, proponendo due avvincenti episodi. Di seguito le ...

U&D Spoiler : Luigi Mastroianni avrebbe scelto Irene che gli avrebbe detto si : Ieri sera si è registrata la tanto attesa puntata della scelta di Luigi Mastroianni nel Castello di Uomini e Donne, in cui il tronista, ex di Sara Affi Fella, doveva scegliere tra Valentina e Irene. Nonostante quest'anno la conduttrice Maria De Filippi abbia cercato di fare le cose per bene, in modo tale che non ci fosse nessuna anticipazione, c'è sempre qualcuno che viene a sapere le cose e spiffera tutto in giro. Infatti, secondo le ultime ...

Spoiler Un posto al sole al 15 marzo : la furia di Picardi colpisce anche Giulia : Le nuovissime anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 marzo ci rivelano che la furia di Manlio colpirà sia Adele che Giulia: si tratta della story-line che occuperà l'attenzione e che sarà al centro delle vicende. Nel frattempo, Raffaele inizierà una sorta di indagine su Beatrice, che sembra aver mentito, mentre tra Alex e Vittorio non tirerà una buona aria. Infine, novità anche dal fronte Mariella e ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 : Athos dimentica la carta di credito in convento : Continuano ad ottenere un grande successo gli appuntamenti con la longeva serie televisiva di Rai Uno, in onda dal 2011, 'Che Dio ci aiuti'. Le new entry hanno dato nuova linfa alle trame intorno alla vita dei personaggi principali sebbene l'assenza di un attore come Lino Guanciale abbia rappresentato una dura perdita. L'attenzione viene posta intorno alla figura di Azzurra che non riesce a riprendere in mano la sua vita sentimentale dovuta alla ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 - 7° appuntamento : Athos vuole stupire Azzurra : Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fortunata fiction Che Dio ci aiuti 5, con protagoniste Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. È ormai molto vicino il finale di stagione, attesissimo dagli affezionati fan della fiction. Giovedì 28 febbraio verrà invece mandata in onda la settima puntata. Anticipazioni 'Che Dio ci aiuti 5': il ritorno di Teodora Le trame riguardanti la settima puntata della fiction, in onda giovedì 28 ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 settima puntata : Azzurra viene messa a dura prova da Athos : Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa quinta stagione e i fan attendono con trepidazione di vedere in onda l'epilogo. Giovedì 28 febbraio verrà trasmessa la settima delle dieci puntate previste per questa stagione, settima puntata che sarà caratterizzata dalla messa in onda dei seguenti episodi: ...

Spoiler Il Segreto : Elsa vuole smascherare Antolina : Grandi ed inaspettati sono i colpi di scena riguardanti gli episodi della serie tv spagnola "Il Segreto" che andranno in onda da domenica 24 febbraio fino a venerdi 1 marzo dell'anno corrente. Gli affezionatissimi fan della fiction vedranno che inizialmente Raimundo riuscirà a trovare Francisca, la quale era prigioniera in una clinica. Successivamente Fulgencio mediterà un piano per uccidere sia la nobile ereditiera che suo marito al fine di ...

Il Paradiso delle Signore - Spoiler 20 febbraio : Oscar cerca il figlio che Clelia nasconde : Le anticipazioni della puntata di domani 20 febbraio de Il Paradiso delle Signore svelano, finalmente, le reali intenzioni di Oscar, l'ex marito di Clelia: l'uomo, infatti, si è fatto vivo dopo moltissimi anni, facendo piombare la donna in uno stato di preoccupazione e malessere. Nel corso dell'episodio di mercoledì vedremo Oscar intento a rintracciare il figlio che la ex moglie gli tiene nascosto. Marta e Vittorio, invece, continueranno ad ...

Una Vita - Spoiler iberici : Ramon teme che Celia possa fare del male a Milagros : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 18 al 22 febbraio nel Paese iberico, svelano che Ramon dimostrerà di aver superato il trauma della perdita di Trini, tanto da prendere il braccio sua figlia per la prima volta. Inigo, intanto, avrà quattro giorni di tempo per rimborsare metà del debito contratto con Andres. Per questo motivo, Leonor si offrirà di chiedere un prestito a sua madre Rosina, se quest'ultimo non si rifiutasse. Una ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21 febbraio : Ginevra sconvolta da un misterioso segreto legato al passato : Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria. Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima ...

