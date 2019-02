Spalletti | affondo su Icardi | ' Dette tante cose | io non parlerò più di lui'

Spalletti - affondo su Icardi : 'Si sono dette tante cose - io non parlerò più di lui' : Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions . ' sono organizzati, dovremo tenere palla', le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi .

Preoccupano ginocchio e caviglia di Icardi. L’affondo di Spalletti : Mauro Icardi è arrivato all'Humanitas di Rozzano poco dopo le 12 per sottoporsi a degli esami al ginocchio e alla caviglia. Ad accompagnare l'attaccante dell'Inter anche la moglie-agente Wanda Nara. Il numero 9 non si sta allenando da una settimana e dopo diverse sedute di fisioterapia il club vuole fare un po' di chiarezza per capire l'entità dell'infortunio. Intanto è vigilia di Europa League per l'Inter di Luciano Spalletti. Domani arriva ...