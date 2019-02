Salvini a presentazione nuova nave Costa Crociere | Confesso di non essere mai stato

A Settimo Milanese il Comune patrocina la presentazione di un libro su un terrorista - Salvini : 'Una vergogna' : In quest'angolo di mondo, trasformato, in pochi anni, da fertile campagna ad inenarrabile concentrato di veleni, Walter ed i sui amici e compagni diventarono grandi nel tempo in cui il desiderio che ...

Soccorso a Di Maio in Abruzzo. Salvini ritarda la presentazione delle liste per le regionali : Talvolta è il dettaglio che disvela la storia. E il dettaglio è che Matteo Salvini sono giorni che non risponde a telefono, a quanti lo stanno cercando per "chiudere" le liste in Abruzzo. E per dare il via libera al candidato del centrodestra, il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio. Lo ha cercato più volte la Meloni, altrettante Berlusconi o qualcuno da Arcore. La risposta è stata sempre la stessa, attraverso ...