P!nk | dopo il trionfo dei Brit Award ritorna con “Walk Me Home”

(Di giovedì 28 febbraio 2019) E’ un periodo ricco di riconoscimenti e soddisfazioni per: fresca della prestigiosa stella sulla celebre Hollywood Walk Of Fame eaver ricevuto il premio speciale “Outstanding Contribution To Music” aiS 2019 per l’eccezionale contributo dato alla musica, l’icona del pop internazionale torna in radio da venerdì 1 marzo con un nuovo attesissimo singolo,Me. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice con Nate Reuss e Scott Harris e prodotto da Peter Thomas e Kyle Moorman, anticipa il suo ottavo album in studio, “HURTS 2B HUMAN”, in uscita ad aprile.La cantante americana darà il via la prossima settimana alla seconda tranche del suo Beautiful Trauma World Tour, che partirà l’1 marzo da Sunrise (Florida) e terminerà con ben due serate al New York City’s Madison Square Garden il 21 e il 22 maggio. Per il tour sono già stati venduti più di 3 milioni di ...

