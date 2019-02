Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

Sanremo Young - Povia ‘nel mirino’ dei giudici. Amanda Lear fischiata dal pubblico : «La tua canzone non mi piace. Mi vogliono menare?» : Povia Sanremo Young come Ora o Mai Più. Ieri Povia, ospite del talent show condotto da Antonella Clerici, ha duettato con una delle giovani concorrenti, Kimono, sulle note del brano I bambini fanno ‘ooh…’. Al termine della performance, come di consueto, l’Academy viene chiamata ad esprimere un giudizio. Ma nel mirino della giuria questa volta ci finisce anche la canzone di Povia. A prendere la parola è Shel Shapiro, che ...

Sanremo Young - Povia torna in tv dopo anni e in giuria lo massacrano in diretta. Amanda Lear spietata : Giuseppe Povia, tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, ha duettato con la concorrente Kimono e ha sollevato qualche critica. I giurati Amanda Lear e Shapiro hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace

Sanremo Young - Amanda Lear su Tutto quello che un uomo : "Non l'avrei fatta cantare a due uomini" : Sanremo Young, come Ora o mai più, è una continua fucina di contestazioni e di giudizi spesso tranchant, che neanche la giovane età dei concorrenti riesce a placare. Un dibattito più tecnico di quel che anima il confronto tra concorrenti e giurati nello show di Amadeus, ma la Clerici ha un bel daffare a gestire l'Academy, in particolare la fumina Noemi - che ha talvolta il vizio di parlare addosso ai colleghi, ma il pregio di essere davvero ...

Amanda Lear dopo la morte di mio marito volevo farla finita : In una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin Amanda Lear ha raccontato alcuni episodi della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo: «Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato. Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne ...

Verissimo - Amanda Lear : ‘Meglio i miei 10 gatti che un uomo - ho avuto solo un grande amore’ : Amanda Lear è una sicurezza, qualunque cosa dirà non passerà inosservata. Dopo vent’anni Amanda Lear torna nello studio del Brutto Anatroccolo che adesso è diventato quello di Verissimo. Modella, pittrice, cantautrice che ha venduto 28 milioni di dischi, musa, presentatrice, ma anche gattara e olivicoltore. “Mi stupisce vedere le copertine e i video del passato, perché c’è una Amanda Lear domestica che lava i piatti, fa il ...

Amanda Lear stupisce Silvia Toffanin : le sue parole a Verissimo : Verissimo: Toffanin sorpresa dalla forza di volontà di Amanda Lear E’ appena finita una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che ha intervistato Silvia Toffanin, tra i quali Amanda Lear. Quest’ultima, in questa circostanza, ha parlato della sua vita, del suo lavoro, dei suoi amori e dei suoi progetti futuri. Ma sul finire dell’intervista la conduttrice ha voluto parlare con la popolare artista di origini francesi della ...

