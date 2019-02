huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Tav "non ci sono spazi di contrattazione. O il M5S dice no oppure sarò io a dire ciao al Movimento". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il senatore grillino, in prima linea contro l'alta velocità Torino-Lione."Credo che il Carroccio su questo tema voglia fare campagna elettorale, in modo un po' becero a mio avviso" afferma il senatore: "Toninelli è sicuramente in difficoltà perché la Lega insiste" ma "è giusto porre un punto fisso perché, come ho detto milioni di volte, il Tav è una cosa che abbiamo sempre osteggiato: non si fa e basta, spazi di manovra non ce ne sono".Se M5S dovessere, "in quel caso me ne vado dal Movimento. E sono convinto che me ne vado col. Sarò più meritevole di loro di portare ildel M5S se si apre una trattativa", replica. "Noi - insiste ...

HuffPostItalia : Alberto Airola minaccia: 'Se M5S cede sulla Tav, lascio ma mi tengo il simbolo' - StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: Alberto Airola minaccia: 'Se M5S cede sulla Tav, lascio ma mi tengo il simbolo' - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Alberto Airola minaccia: 'Se M5S cede sulla Tav, lascio ma mi tengo il simbolo' -