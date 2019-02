Ue | da crisi Italia rischi di contagio | riforme in stallo

Conte : “Metteremo turbo all’Italia sulle infrastrutture”. Renzi : “Nessuna proposta contro crisi” : In una lunga intervista il premier Conte affronta i principali dossier economici, tra cui quello della Tav: "Il progetto corrisponde a una percentuale Contenuta di tutte le opere che sono in corso di realizzazione". Renzi: "Interviste di Conte sono un genere letterario: non si vede una proposta per uscire da questa situazione di crisi"Continua a leggere

Migranti - Nordio difende Salvini : 'In Italia tanta ipocrisia - era doveroso alzare la voce' : Carlo Nordio è un magistrato che, nel corso della sua carriera, ha svolto il proprio ruolo nell'ambito di inchieste storiche come "Mani pulite". Il suo può essere considerato un parere autorevole anche in merito alla situazione politica del Paese, tenendo ben presente che il suo impegno è sempre stato quello di restare fuori da un mondo che, invece, ha ingolosito diversi suoi colleghi. Particolarmente interessante risulta il punto di vista ...

FINANZA E POLITICA/ Dopo Fitch - gli esami per l'Italia nel pieno della crisi : L'economia non va bene, non solo per l'Italia. Ci sono incognite sulla capacità delle banche centrali di stimolare davvero la ripresa

Ricerca italiana in crisi : ci sono pochi fondi e troppe paure - lo stallo attuale è preoccupante : La Ricerca scientifica in Italia sta vivendo una situazione di stallo, con i finanziamenti fermi da tempo all’1,3% del Pil, e frenata ulteriormente da paure diffuse, come quelle di ogm, sperimentazione animale e tecniche che modificano il Dna come la Crispr. A lanciare l’allarme è il ‘Rapporto ombra‘ che l’Associazione Luca Coscioni ha presentato oggi a Roma e che intende presentare alle Nazioni Unite, segnando il ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...

Monti : 'crisi economica italiana? Peggio nel 2011' : L'economia italiana, non ci sono dubbi, sta attraversando una fase di debolezza. Ma la situazione economica di questi giorni non è paragonabile alla crisi del 2011. La pensa così il senatore a vita ed ...

Campione d'Italia - il paese intero protesta per la crisi economica : Dopo il fallimento del casinò, anche il comune è commissariato. I dipendenti non percepiscono lo stipendio da un anno. I cittadini restituiscono la tessera elettorale

Reddito cittadinanza - Monti : “Cosa buona e giusta ma graverà su cittadini italiani di domani. crisi? Nel 2011 fu peggio” : “Reddito di cittadinanza? E’ cosa buona e giusta da un certo punto di vista, ma viene finanziato a carico non dei cittadini più abbienti di oggi attraverso il sistema fiscale. Il Reddito di cittadinanza graverà sui cittadini italiani di domani“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dall’ex presidente del Consiglio Mario Monti, che si esprime anche sulla situazione economica attuale ...

Le agromafie in Italia non conoscono crisi. Quello che manca è un vero deterrente : Come antipasti, abbiamo delle gustose mozzarelle alla soda e perossido di benzoile e delle frittelle di bianchetto vietato. Poi, potremmo proseguire con un ottimo riso Birmania frutto di genocidio. Quindi, si potrebbe passare ai secondi, dove ci sono i piatti forti della casa: lifting di pesce con cafados e carne da macelli clandestini. Di gran pregio anche la frutta, in cui fanno la parte del leone le note nocciole turche e le banane ...

Berlusconi : "La crisi economica porterà gli italiani a elezioni anticipate" : "Gli italiani non continueranno a tenere gli occhi chiusi e si accorgeranno di quello che sta accadendo"

Per l'Italia una nuova crisi sarebbe peggiore rispetto a quella del 2011 : L'economia è in recessione, le tensioni politiche all'interno della maggioranza stanno salendo, si preannuncia un aspro scontro con l'Europa sulla prossima legge di bilancio, lo spread BTP-Bund rimane ...

crisi Italia-Francia : l'ambasciatore Masset si rinsedia nella sede di Roma : l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, a quanto si apprende è arrivato a Roma. Masset è tornato nella capitale 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni. Il suo rientro ...

