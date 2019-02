Uccide suocero per vendicare abusi sulla figlia a Rozzano | parenti applaudono fuori dalla

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Esconocaserma ditra gli applausi dei pochi presenti, una decina diche li aspettano all'esterno. Hanno 35 e 27 anni, piumino marrone uno, nero l'altro, jeans col risvoltino, volto inespressivo. Si sono costituti nel pomeriggio accompagnati dal proprio avvocato e poche ore dopo sono usciti in stato di fermo per omicidio aggravato. Hanno ammesso di essere loro i killer di Antonio Crisanti, il 63enne ucciso con quattro colpi di pistola poco prima delle 18 di ieri in un parchetto accanto al supermercato "Il Gigante" di, a sud di Milano.A sparare sarebbe stato suo genero, 35enne con precedenti per droga, reati contro il patrimonio, contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. E' lui a confessarlo al magistrato durante l'interrogatorio: racconta di aver ucciso ilperché lo riteneva colpevole di aver abusato della sua bambina di 5 ...

