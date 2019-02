Trump | per Pyongyang un futuro ' fantastico' se ' il mio amico Kim' denuclearizza

“Niente emergenza al confine”. Bocciata la mozione Trump per costruire il Muro Usa-Messico : Uno schiaffo per Donald Trump e una battuta d’arresto per la costruzione del Muro al confine con il Messico. La Camera ha approvato la mozione dei democratici per annullare l’emergenza nazionale dichiarata dal presidente per costruire la barriera, bypassando il Congresso. La mozione è passata con 245 voti a favore e 182 contrari. Insieme alla maggi...

Kim-Trump - tutto è pronto per il "vertice del secolo" : tutto è pronto per il "vertice del secolo". Il presidente della Corea del Nord, Kim Jong Un, è arrivato in Vietnam per il summit con il presidente degli Stati Uniti, in programma domani e dopo ad Hanoi. Si tratta del secondo incontro tra i due leader dopo la prima storica riunione avvenuta sei mesi fa a Singapore. La visita di Kim in Vietnam avviene 55 anni dopo quella di suo nonno Kim Il-Sung ad Hanoi nel 1964.Kim Jong Un è ...

Brexit verso il rinvio - Trump tra Kim e la Cina : le Borse sperano : ... favorevoli a un referendum bis, hanno lasciato il partito TRIA: L'EUROPA NON CI CHIEDERÀ UNA MANOVRA BIS Dopo le elezioni in Sardegna e l'analisi di Fitch torna d'attualità l'emergenza economia. Il ...

Coree - Seul spinge per il trattato di pace : Trump chiederà a Kim misure concrete : Trump è partito ieri per Hanoi, dicendo che si aspetta «un vertice formidabile» con il leader nordcoreano Kim. Seul ha lasciato intendere che spera nella firma della dichiarazione per mettere ufficialmente fine alla guerra degli Anni Cinquanta, ma il segretario di Stato Pompeo ha scelto una linea più prudente. Il vertice ora ruota tutto intorno a q...

Tajani a Trump : Europa forte un vantaggio per gli Usa - no a scontri commerciali : ... ha aggiunto mentre Washington e Pechino trattano un accordo commerciale che potrebbe evitare una guerra a colpi di dazi con ricadute sull'economia mondiale. A New York, Tajani avrà un incontro con i ...

Perché l'Oscar a Rami Malek smonta tutte le teorie razziste di Trump e Salvini : Vorrebbero un mondo pieno di neri stonati, lenti e magari con il pisello piccolo per sentirsi tranquillizzati nella loro piccola villetta bifamiliare. E invece quella frase è un'esplosione politica, ...

Una donna che lavorava per la campagna elettorale di Donald Trump lo ha accusato di averla baciata contro la sua volontà nel 2016 : Una donna che lavorava per la campagna elettorale di Donald Trump lo ha accusato di averla baciata contro la sua volontà, e lo ha denunciato. La donna, Alva Johnson, ha raccontato che Trump provò a baciarla il 24 agosto del

L'Oscar come miglior film a «Green Book» - un segnale politico per Trump : L'Oscar per «il miglior film» va a «Green Book», diretto da Peter Farrelly, pellicola sulle discriminazioni razziali negli Anni Sessanta. E' un segnale politico della Academy di Hollywood, il mondo ...

Kim studia il Vietnam per sfidare Trump : Anche quando nella serata di sabato il treno blindato con a bordo Kim Jong-un ha attraversato il confine con la Cina, varcando il «ponte dell’amicizia» e arrivando a Dandong, un certo mistero ha continuato ad avvolgere il viaggio del leader nord-coreano verso il Vietnam per l’imminente secondo vertice con Donald Trump. Non è ancora chiaro se Kim pe...