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Traffico Roma del 27-02-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 27-02-2019 ore 19 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20  RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 27-02-2019 ore 19:00 (Di mercoledì 27 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20  RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. Traffico RALLENTATO  PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN  IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLIO VALERIO. RALLENTAMENTI  IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO  FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA   DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO, ALTRI RALLENTAMENTI  DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SULLA VIA SALARIA CODE TRA VIA DEL FORO ITALICO E ...
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    Traffico Roma del 27-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20  RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. Traffico RALLENTATO  PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN  IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLIO ...

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    Traffico Roma del 27-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO  PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN  IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLIO VALERIO,   RALLENTAMENTI  IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO  FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA ...

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