La nuova app MyTIM per Android permette finalmente di controllare anche le linee fisse

Clochard inizia una "nuova vita" grazie all'appello su Facebook : la storia di Francesco : Il suo video messaggio è circolato nei giorni scorsi sui social e il Clochard 63enne da Roma si è già trasferito a Mantova...

Integrity Tour - nuova tappa con il Chievo : L'impegno della Lega Serie A nella formazione dei propri tesserati prosegue per il quinto anno all'insegna del contrasto al match fixing, una problematica del mondo sportivo che deve essere ...

Mazda 3 : i cinque punti chiave della nuova media giapponese : 5/5 Prova su strada: diesel o benzina? 2/5 Estetica, espressione del Kodo design 1/5 Dati e strategia Mazda La prima generazione è nata nel 2003 e nel mondo sono state vendute oltre sei milioni di unità delle quali oltre un milione arrivati sul mercato Europeo. La nuova Mazda 3 è un punto di svolta per la casa di Hiroshima perché quest'anno è stato ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo nuova Delhi 2019 : assegnati gli ultimi quattro pass olimpici della tappa indiana : Giornata densa di gare a Nuova Delhi (India), dove si sta disputando la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: oggi si sono svolte le ultime tre finali individuali, che in due circostanze assegnavano anche due pass olimpici ciascuna per Tokyo 2020. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. CARABINA SPORTIVA 50 METRI 3 POSIZIONI FEMMINILE E’ Nina Christen a dominare la gara, attraverso una solida prestazione ...

Cuba - i cittadini approvano la nuova Costituzione : l’86 - 8% ha votato “Sì” : Con l’86,8% dei Sì, il popolo Cubano ha approvato la riforma della Costituzione. Il documento risaliva al 1976 e da allora non aveva mai subito modifiche. Il risultato del referendum, che si è svolto domenica, è stato reso noto solo ieri sera dalla Commissione elettorale nazionale. Sono stati quasi 7 milioni i cittadini che hanno scelto il cambiamento, pari al 73,3% degli aventi diritto. In una conferenza stampa a L’Avana la presidentessa ...

Cuba - clamoroso a L’Avana! La nuova Costituzione approvata con meno del 99% : clamoroso a L’Avana! Chiamati ad approvare per referendum la nuova Costituzione, i Cubani non solo hanno disertato in massa le urne, ma hanno anche – quando hanno votato – regalato al “no” una percentuale mai vista prima di consensi. Le cifre sono in verità impietose. Stando ai dati diffusi ieri, a metà pomeriggio, dalla Comisión Electoral Nacional, soltanto l’84,4% degli aventi diritto (9.298.277) si è presentata ai seggi ...

Cuba : popolo approva nuova Costituzione : 0.00 La Costituzione sottoposta a referendum popolare a Cuba è stata approvata con il 'sì' di 6.816.169 persone, ossia l'86,85 dei voti espressi. Il testo consacra l'irrevocabilità del socialismo nell'isola sotto la guida del Partito comunista, amplia i diritti e le garanzie individuali, ammette la proprietà privata in specifici settori e promuove e garantisce gli investimenti esteri. Si sono espressi per il 'no' 706.400 persone: il 9% dei ...

Noipa - chiarite alcune carenze della nuova APP : L’APP ufficiale e gratuita realizzata da Noipa la scorsa settimana, permette la consultazione della propria pagina personale. Grazie all’app è possibile visualizzare e scaricare il cedolino dello stipendio e la CU (Certificazione Unica). Ma l’applicazione permette pure di consultare le notizie del portale e accedere all’assistenza. E’ possibile scaricare l’app dagli store Apple e Google e dè totalmente ...

Pressioni sulla Finanza e appalti sospetti - le carte che possono aprire una nuova inchiesta su papà Renzi : I fronti da approfondire sono quattro: le presunte Pressioni su un alto ufficiale della Finanza che potrebbero essere avvenute a Genova 3-4 anni fa; le - altrettanto presunte - sponde cercate per oliare un non meglio precisato appalto; l’intestazione d’una società-schermo a una vecchia conoscenza degli scandali giudiziari e il ruolo di un altro gen...

Pressioni sulla Finanza e appalti sospetti - le carte che possono aprire una nuova inchiesta su papà Renzi : I fronti da approfondire sono quattro: le presunte Pressioni su un alto ufficiale della Finanza che potrebbero essere avvenute a Genova 3-4 anni fa; le - altrettanto presunte - sponde cercate per oliare un non meglio precisato appalto; l’intestazione d’una società-schermo a una vecchia conoscenza degli scandali giudiziari e il ruolo di un altro gen...

Smartphone - app e social : la nuova frontiera dello spaccio : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

I giochi giapponesi stanno rivivendo una nuova età dell'oro grazie a Switch - articolo : Succede sempre, non è vero? Aspettavamo da una vita qualche buon rhythm action game a base di tamburi e batteria su Switch e, all'improvviso, ne arrivano due lo stesso giorno. Davvero, non vedevamo l'ora: abbiamo acquistato una copia di importazione di Taiko no Tatsujin: Drum n'Fun di Bandai Namco qualche mese fa, quando è uscito sul territorio nipponico, completo della periferica già vista nel classico arcade e abbiamo speso anche qualche ...

Le specifiche tecniche di Xbox Scarlett appaiono online : è questa la potenza della nuova console Microsoft? : La prossima generazione di videogiochi fa rima con PS5 e Xbox Scarlett. Sono queste le due nuove console in lavorazione nelle fucine di Sony e Microsoft. E che, come le precedenti Xbox One e PS4, si scontreranno a muso duro sugli scaffali dei negozi. L'uscita è ancora lontana - forse nel 2020 -, ma gli insider del settore videoludico sono pronti a scommettere che la presentazione di entrambe le piattaforme avverrà nel corso di quest'anno. ...

Giramondo Maccoppi - nuova tappa a Malta. L'ex difensore azzurro allena lo Sliema Wanderers : ... Bellinzona, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Neuchatel Xamax, Locarno e Sion, , è stato anche in Romania , Ceahlaul, e ha rischiato di sfidare l'Inter nella finalissima della Coppa del Mondo per club ...