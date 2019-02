gqitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Saranno solo 6 episodi ma di sicuro intrattenimento,il protagonista. L'ex Principe di Bel-Air fa il suo esordio ducon la mini serie's. Primo episodio e prima cosa da fare almeno una volta nella vita: lanciarsi con il paracadute., però, non ha intenzione di farlo da solo. L'idea infatti è quella di spingere la moglie Jada Pinkett a farlo condividendo così una sua passione. L'impresa viene tentata in quel di Dubai nel giorno del suo compleanno.https://www..com//videos/2281443145515024/Considerato quantosia imprevedibile, non è un grande spoiler annunciare anche i temi delle puntate successive, che vanno dal correre una (mezza) maratona fino al fare il bagno con gli squali, attraversando esperienze come imparare una coreogreofia da Bollywood, correre in F1 e cimentarsi con la stand-up comedy ...

